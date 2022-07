Sorprese e imprevisti saranno al centro degli episodi di Terra Amara previsti il 21 e 22 luglio in prima visione su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato, made in Turchia, evidenziano che il dottor Sabahattin accuserà un brutto malore a causa della moglie Sermin Yaman. Gaffur, invece, prenderà a schiaffi la sorella Gulten.

Terra Amara, episodio 21 luglio: il dottor Sabahattin accusa un malore

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti l'episodio che verrà trasmesso il 21 luglio, rivelano che Yilmaz chiederà di poter andare in bagno alla guardia carceraria messa davanti alla sua stanza d'ospedale.

Con questa scusa il detenuto riuscirà a saltare da una finestra e dileguarsi il più velocemente possibile. Il comandante della polizia, a questo punto, si metterà in contatto con Demir per riferirgli quant'è accaduto. Neanche a dirlo il figlio di Hunkar cercherà di convincere l'uomo a farlo arrestare quanto prima. Una scena che verrà notata da Cengaver, che inizierà a domandarsi se per caso il suo migliore amico nasconda qualcosa.

Alla villa giungerà un corriere con un mobile giradischi, sarà un dono di Demir per sua moglie, che susciterà l'invidia della diabolica Sermin (Sibel Tasçioglu), che apparirà gelosa di questo gesto plateale. La madre di Betul, a questo punto, si farà convincere da un'amica a somministrare a Zuleyha (Hilal Altınbilek) una pozione di erbe utilizzate per favorire l'aborto.

Sermin aggiungerà il decotto a un dolce per poi riporlo in frigorifero. Peccato che il dessert venga mangiato da un ignaro Sabahattin, che scoprirà il complotto di sua moglie nei confronti di Altun. Alla fine il dottore accuserà un malore, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari.

Episodio 22 luglio: Gaffur prende a schiaffi Gulten

Nell'episodio di Terra Amara trasmesso venerdì 22 luglio in prima visione tv, la polizia rintraccerà Yilmaz e lo riaccompagnerà all'istituto penitenziario. Demir apparirà contento che la giustizia abbia fatto il suo corso.

Nel frattempo Hunkar (Vahide Perçin) regalerà a Gaffur del denaro per ringraziarlo di averle salvato la vita.

Gulten, a questo punto, crederà che suo fratello abbia ricevuto questa importante somma di denaro come ricompensa per aver eliminato Yilmaz. Per questo motivo la ragazza apparirà in preda al dolore e alla rabbia, finendo per scagliarsi contro Gaffur. Neanche a dirlo il capomastro reagirà brutalmente, tanto da prenderla a schiaffi. Per questo motiv, Gulten non si recherà per alcuni giorni alla fattoria, destando i sospetti di Zuleyha.