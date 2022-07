Tante novità accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della Serie TV, made in Turchia, segnalano che le nozze tra Sabahattin Arcan e Sermin Yaman entreranno sempre più in crisi. Il dottore, infatti, farà una richiesta importante alla moglie dopo una discussione.

Anticipazioni Terra Amara: Sabahattin e Gulten si avvicinano grazie a Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in televisione rivelano che Sermin e suo marito appariranno sempre più ai ferri corti.

Tutto inizierà nel momento in cui Sabahattin e Gulten si avvicineranno notevolmente per salvare la vita a Yilmaz, torturato e ferito alle spalle da Demir. Il dottore, a questo punto, prometterà alla domestica di non dire a nessuno dove ha nascosto Akkaya. Poi, l'uomo cercherà di consolare la cognata di Saniye, in quanto capirà che si è innamorata del giovane. Ma ecco, che Fadik assisterà ad una chiacchierata tra Sabahattin e Gulten, e penserà che ci sia del tenero tra di loro. All'inizio, la giovane deciderà di mantenere il massimo riserbo sulla delicata faccenda ma poi scoprirà che la sorella di Gaffur ha rinunciato a sposare il pretendente che gli aveva trovato suo fratello.

Saniye scopre che sua cognata potrebbe avere una storia con il dottore

Negli episodi turchi di Terra Amara, Fadik non riuscirà a tenere la bocca chiusa per molto tempo. Difatti, la giovane farà sapere a Saniye che probabilmente sua cognata ha intrapreso una storia d'amore con Sabahattin, ormai in crisi con Sermin. La donna, a questo punto, intimerà alla ragazza di tenere la bocca ben cucita, minacciandola di morte qualora decidesse di parlare su questa faccenda.

Peccato, che Fadik sia abbastanza certa di quello che ha visto e sentito con i suoi occhi.

Ed ecco, che la discussione finirà per essere ascoltata anche da Gulten, che negherà con forza soprattutto quando Hunkar si lamenterà del brusio in cucina. Neanche a dirlo, nessuna delle tre vorrà che il pettegolezzo arrivi alle orecchie della signora Yaman.

Arcan vuole il divorzio da Sermin

Nel frattempo, le nozze tra Sermin e Sabahattin saranno ad un passo dalla fine. Difatti, la cugina di Demir ritornerà a casa a notte fonda dopo essersi intrattenuta con Veli, il fratellastro di Zuleyha. Il dottor Arcan, a questo punto, chiederà spiegazioni alla moglie, che tuttavia si trincererà dietro ad un muro di silenzio. Alla fine l'uomo, stufo di vivere così, chiederà nuovamente alla moglie di concedergli il divorzio. La nipote di Hunkar accetterà la richiesta del marito?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line.