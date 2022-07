Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Sei sorelle, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1 da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Francisca dirà a Celia di denunciare Joaquin, in quanto verrà a sapere che quest'ultimo l'ha aggredita. Allo stesso tempo, all'Ambigù verranno sospese le esibizioni de La Bella Margarita, per la morte improvvisa del pianista. Infine, Elisa bacerà Carlitos per far ingelosire Salvador: la giovane però non sarà a conoscenza che Sofia la starà osservando da lontano.

Invece, Dolores organizzerà una cena per far riappacificare i suoi figli.

Francisca dirà a Celia di denunciare Joaquin

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 1, Francisca scoprirà che Joaquín ha aggredito Celia e per questo motivo, la donna cercherà di convincere quest'ultima a denunciare l'uomo. Nel mentre, Don Luis accetterà di andare all'Ambigú a sentire la Bella Margherita. Elisa invece continuerà ad immaginare come potrà essere il suo debutto in società.

Poco dopo, Miguel avrà una discussione molto accesa con Joaquín per difendere Celia. Salvador allo stesso tempo, riuscirà a scoprire l'identità della persona che informa Don Ricardo sugli affari interni della fabbrica.

Intanto, il pianista dell'Ambigù morirà improvvisamente e le esibizioni de La Bella Margarita verranno sospese.

Invece, la zia Adolfina vorrà trovare un modo per far ricongiungere le Sei sorelle e Don Ricardo.

All'Ambigú verrà assunto un nuovo pianista

Successivamente, le sei protagoniste della soap opera spagnola verranno ricattare da un'operai della fabbrica che minaccerà di rivelare a Don Ricardo la loro presenza in fabbrica. Allo stesso tempo, i tentativi di Salvador di sedurre Diana saranno sempre più espliciti.

Nel frattempo, Adela riceverà la visita a sorpresa di una sua vecchia conoscenza. Invece, all'Ambigú ci sarà l'assunzione di un nuovo pianista che farà preoccupare Antonia ed Enrique, che non vedranno di buon occhio il carattere dell'uomo.

Elisa bacerà Carlitos

Intanto, Celia testimonierà a favore di Miguel e andrà contro zia Adolfina.

Tutto ciò porterà alla liberazione dell'uomo grazie alla ragazza. Nel frattempo, German sarà stufo della vicinanza tra Bianca e Mauro. Allo stesso tempo, Elisa bacerà Carlitos per far ingelosire Salvador: la giovane però non sarà a conoscenza che Sofia la starà osservando.

Infine, Diana proverà ad insegnare Chelito alcune regole del buon costume, perché la vorrà rendere più credibile come fidanzata di Salvador. Nel mentre, Dolores organizzerà una cena per far riappacificare i suoi figli.