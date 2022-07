La soap opera Terra amara che dalla Turchia è approdata su Canale 5, sta continuando ad animarne i pomeriggi estivi. Nel corso dei prossimi episodi italiani, finalmente i telespettatori assisteranno alla scarcerazione di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) quando la sua amata Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) darà alla luce il figlio che aspettava da lui prima di convolare a nozze con il ricco Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Zuleyha licenzia Saniye e Fadik

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia delle puntate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Zuleyha dopo sette mesi dal suo matrimonio con Demir continuerà a essere vittima di un inganno da parte del marito poiché crederà che Yilmaz sia morto in carcere a causa di un incendio.

Intanto la governante Saniye (Selin Yeninci) non mollerà affatto la presa, dato che sempre più gelosa di Zuleyha arriverà a criticarla anche con Fadik. A questo punto Zuleyha dopo aver perso le staffe contro le due donne non perderà tempo per mandarle via dalla casa di Hunkar, facendole rimanere senza lavoro: Saiye e Fadik in preda alla disperazione diranno a Gaffur (Bulent Polat) di aver bisogno del suo aiuto per trovare una soluzione. Saniye accetterà di chiedere scusa a Zuleyha, solamente quando la stessa verrà picchiata e minacciata da Gaffur.

Zuleyha partorisce dopo essere caduta dalle scale, Yilmaz si presenta alla tenuta dei Yaman

Successivamente Zuleyha dovrà fare attenzione a Sermin (Sibel Taşçıoğlu): in particolare quest’ultima quando Demir le proporrà di acquistare la tenuta del padre per saldargli un grosso debito, su tutte le furie scatenerà la sua ira contro la nuora di Hunkar (Vahide Percin).

L’obiettivo principale di Sermin sarà quello di far diventare sua figlia Betül (İlayda Çevik) l’unica erede dei Yaman. Nello specifico Sermin approfitterà di un viaggio ad Istanbul del parente, per ordinare a Saniye di mettere un serpente velenoso nella camera di Zuleyha: il piano della darklady non andrà come previsto, dato che il giorno seguente la moglie di Demir non riceverà alcun morso.

Zuleyha dopo essere caduta dalle scale però perderà molto sangue entrando in travaglio: fortunatamente la donna metterà al mondo il suo bambino sano e salvo.

Sermin dopo non essere riuscita a sbarazzarsi di Zuleyha e non sapendo che il vero padre della creatura in realtà è Yilmaz, inizierà a sospettare che la donna si sia lasciata andare alla passione con il marito prima delle nozze.

Per concludere a proposito di quest’ultimo riuscirà a tornare in libertà dopo aver ottenuto la grazia, e a sorpresa metterà piede nella tenuta dei Yaman proprio durante il parto della sua amata: purtroppo il perfido Demir troverà ancora una volta il modo per non far ricongiungere i due innamorati.