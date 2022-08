Nuovo appuntamento con le novità su Terra Amara, la popolare serie tv che sta ottenendo un boom di ascolti sui teleschermi di Canale 5. La trama della nuova puntata, in programma il 5 agosto in prima visione tv rivelano che Yilmaz Akkaya sarà protagonista di un folle gesto. L'uomo, infatti, tenterà di bruciare vivo il rivale Demir dopo avergli teso un agguato. Ali Fekeli, invece, dimostrerà di avere un conto in sospeso con gli Yaman.

Anticipazioni Terra Amara, puntata 5 agosto: Yilmaz vuole farla pagare cara a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che gli spettatori avranno l'opportunità di seguire venerdì 5 agosto in prima visione sui teleschermi italiani annunciano inedite novità.

In particolare, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Yilmaz, il quale sarà sempre più deciso a farla pagare cara a Demir per aver bruciato le case degli operai. Per fare ciò, il protagonista dello sceneggiato studierà un folle piano. In pratica, Akkaya svuoterà il serbatoio dell'autovettura in modo da fermare il rivale in mezzo alla strada. Poi, lo trascinerà in un capanno abbandonato dopo averlo aggredito. In questo frangente, Yilmaz dimostrerà di portare rancore nei suoi confronti, tanto da pensare a un'estrema punizione.

Akkaya cerca di bruciare vivo il rivale

Nella puntata di Terra Amara prevista per il 5 agosto in televisione, Akkaya cercherà di bruciare vivo il rivale dopo aver appiccato il fuoco nella capanna abbandonata.

Ma ecco, che Demir riuscirà a salvarsi nonostante le alte fiamme divampate nel locale.

Veli, nel frattempo, inviterà Fusun e l'amica Sermin (Sibel Taşçıoğlu) ad andare a cena in sua compagnia. Una volta tornata a casa, la dispotica nipote di Hunkar (Vahide Perçin) riceverà una brutta notizia dal marito. Difatti, il dottor Sabahattin Arcan le chiederà di procedere con il divorzio.

Una richiesta, che sarà accettata con grande sorpresa dalla donna.

Fekeli confessa al figlioccio di conoscere molto bene gli Yaman

Allo stesso tempo, Yilmaz confesserà a Fekeli di essersi impossessato della sua arma da fuoco dopo aver rischiato di uccidere Demir (Murat Ünalmış). A tal proposito, il protagonista confiderà al suo patrigno di aver intenzione di lasciare Adana.

Ma ecco, che Ali pregherà il figlioccio di rimanere dopo avergli mostrato un ritaglio di un noto quotidiano. Infine, gli confiderà di conoscere molto bene la famiglia Yaman, la stessa che gli ha portato via la sua amata Zuleyha (Hilal Altınbilek) e suo figlio.

Insomma, ci attende una puntata ricca di drammatici colpi di scena per gli amanti della nuova serie tv turca della rete ammiraglia Mediaset.