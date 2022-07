Sono sempre più intriganti le storie dei personaggi di Terra amara: i sotterfugi sono all'ordine del giorno e Zuleyha e Yilmaz avranno vita difficile. La giovane protagonista della soap, secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, sarà rassegnata al matrimonio con Demir, convinta che il suo innamorato sia morto in carcere durante un incendio. Altun, però, dovrà fare i conti con le domestiche che non la vedranno di buon occhio e si alleeranno con la perfida Sermin che tenterà di nuovo di fare del male alla moglie del cugino.

Le domestiche contro la giovane signora Yaman

Seguendo la stroryline delle puntate turche di Terra amara, Zuleyha, triste e mareggiata per aver scoperto che Yilmaz è morto, cercherà di fare il suo meglio per essere la signora della tenuta Yaman. Ignara del fatto che la morte del fidanzato è tutta una macchinazione del marito, la Altun dovrà fare i conti con la perfidia delle domestiche Saniye e Fadik. Le due donne non esiteranno a parlare male della loro giovane signora e Zuleyha tirando fuori la sua grinta le licenzierà.

Le domestiche chiederanno aiuto a Gaffur per riavere il loro lavoro. Saniye, dopo essere stata aggredita dal marito, chiederà scusa a Zuleyha ma odierà sempre di più la Altun.

Per questa ragione, la domestica si unirà a Sermin: la cugina di Demir vedrà nella donna e nel figlio che porta in grembo una minaccia per l'eredità della figlia.

Zuleyha entra in travaglio

Nel frattempo, Demir negherà ulteriori prestiti a Sermin, anzi le dirà di vendere le tenute del padre per poter risanare finalmente i suoi grossi debiti.

A questo punto, Sermin deciderà di fare del male a Zuleyha, provando per la seconda volta ad ucciderla. Con al complicità di Seniye, la perfida donna metterà nel letto di Zuleyha un serpente velenoso, in modo che venga morsa e muoia. Ma il piano non andrà come previsto. Infatti, Altun non verrà morsa ma la mattina si spaventerà nel vedere il serpente nel suo letto al punto che entrerà subito in travaglio.

Mandando a monte i perfidi piani di Sermin, Zuleyha partorirà un maschietto in piena salute, ma la cugina di Demir ignorerà che in realtà non si tratta dell'erede Yaman ma del figlio di Yilmaz. Ma Sermin inizierà a pensare che qualcosa non quadra nei termini della gravidanza e che forse il cugino e neo-sposa erano entrati in intimità ben prima delle nozze. Frattanto, Yilmaz otterrà la grazia per uscire dal carcere e arriverà alla tenuta proprio mentre la Altun sta partorendo. Ma ancora una volta l'interferenza di Demir riuscirà a bloccare l'uomo che verrà tenuto lontano dalla donna che ama mentre sta dando alla luce suo figlio. Per scoprire quali saranno i piani di Yaman non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.