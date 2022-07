Tante novità avverranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, previste nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della 1° serie rivelano che ci sarà il tanto atteso incontro tra Zuleyha Altun e il suo amato Yilmaz Akkaya nel corso di una festa a Cukurova.

Anticipazioni Terra Amara: Yilmaz diventa il figlioccio di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in televisione rivelano che Zuleyha farà una scoperta a dir poco sorprendente.

Tutto inizierà nel momento in cui Yilmaz uscirà di galera dopo aver ottenuto l'indulto.

L'uomo, a questo punto, correrà subito a Cukurova per incontrare l'amata e capire i motivi che l'hanno convinta a non aspettarlo e sposare Demir. Purtroppo il giovane Yaman riuscirà ad impedire l'incontro tra i due innamorati. Il figlio di Hunkar, infatti, proverà addirittura ad uccidere il rivale, che si salverà solo grazie all'intervento provvidenziale della domestica Gulten.

In seguito, Yilmaz si renderà responsabile di un gesto eroico quando ritroverà il piccolo Adnan, scomparso dopo un rapimento. Purtroppo Akkaya resterà all'oscuro che si tratta di suo figlio, visto che verrà fatto passare per l'erede di Demir.

Infine, il protagonista sarà protetto da Fekeli, il suo vecchio compagno di cella, il quale se ne prenderà cura come un figlio visto che anche lui avrà un conto in sospeso con gli Yaman.

Zuleyha scopre che il suo amato non è morto nel corso di una festa

Nelle puntate della 1° serie di Terra Amara, Fekeli spiegherà a Yilmaz di aver scontato vent'anni di galera per l'omicidio di Adnan, il padre di Demir. Per questo motivo, il signore deciderà di volerlo al suo fianco senza però spargimento di sangue. In dettaglio, il nuovo arrivato avrà intenzione di vendicarsi dei facoltosi proprietari terrieri e per questo deciderà di affidare una fabbrica ad Akkaya, spiegandogli che da questo momento tutto quello che gli appartiene è anche suo.

Ed ecco, che il protagonista sarà invitato ad una importante festa di tutti i maggiori imprenditori di Cukurova, dove parteciperà anche Demir, che non esiterà a portarsi dietro anche Zuleyha, Adnan e Hunkar. Sarà in questo frangente che Altun scoprirà che il suo amato non è morto durante l'incendio avvenuto in carcere come le era stato fatto credere.

Altun capisce di essere stata ingannata da Demir e Hunkar

In questo modo, Zuleyha capirà di essere stata ingannata sia da Hunkar che dal marito. Ovviamente, Demir cercherà di portarla via dalla festa prima di tale incontro. Ma ecco che Altun si getterà dall'auto in corsa pur di rincontrare il suo amato. Alla fine, il giovane Yaman soccorrerà la moglie, che presenterà vistose ferite al volto e alle braccia per poi riportarla a casa, dove verrà affidata alle cure del dottor Sabahattin Arcan.