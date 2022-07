Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda Italia, i telespettatori in avranno modo di approfondire la conoscenza di Sabahattin. Il medico, marito della cugina di Demir, si rivelerà un alleato fondamentale per Zuleyha e Yilmaz, aiutandoli in più di un'occasione. Il dottore, infatti, prenderà a cuore la situazione dei due innamorati, sperando che almeno per loro ci sia la possibilità di vivere liberi dalla tenaglia della famiglia Yaman. Sabahattin vorrebbe tanto liberarsi della moglie, ma quest'ultima anche se non più innamorata di lui cercherà di tenerlo ancora al suo fianco negandogli il fidanzato.

Nel frattempo, il dottore verrà sospettato di avere una relazione con una delle domestiche, complicando sempre di più la sua situazione.

Sabahattin aiuta Gulten

Colpi di scena in arrivo nelle puntate di Terra amara. Seguendo la storyline delle soap, Sabahattin offrirà il suo aiuto a Gulten, che avendo trovato Yilmaz in fin di vita cercherà di curarlo per farlo al più presto. Il dottore prometterà alla domestica di non dire a nessuno che il giovane Akkaya si trova nascosto nelle dimore dei lavoratori. Inoltre, offrirà una spalla su cui piangere a Gulten avendo compreso che la giovane si è innamorata di Yilmaz.

Una delle conversazioni tra Sabahattin e Gulten verrà ascoltata di nascosto da Fadik che, fraintendendo, sospetterà che tra i due ci sia una relazione clandestina.

Una credenza che andrà a rafforzarsi quando Gulten deciderà di non sposare un pretendente portato al suo cospetto dai fratelli. Inizialmente, Fadik cercherà di mantenere il segreto sui suoi sospetti ma poi li confiderà a Seniye. Quest'ultima, però, reagirà cercando di zittire l'inserviente. Lo schiamazzo della servitù verrà sentito da Hunkar.

Il matrimonio tra Sabahattin e Sermin in crisi

Quando la signora della tenuta si presenterà in cucina, le domestiche cercheranno di non farle capire nulla della loro conversazione. Saniye, infatti, intimerà a Fadik di non dire nulla a nessuno dei suoi pensieri o lei potrebbe perfino toglierle la vita. La domestica comunque continua ad avere forti sospetti circa l'infedeltà di Sabahattin .

Nel frattempo, il matrimonio del dottore sarà sul punto di naufragare.

Sermin si avvicinerà sempre di più a Veli, il fratellastro di Zuleyha rincasando sempre più tardi. L'uomo, infatti, per carpire i segreti della famiglia Yaman fingerà interesse per la donna. Quando Sabahattin chiederà alla moglie i motivi delle sue assenze, la cugina di Demir non rivelerà nulla al marito. Sermin sembrerà accettare ma le vere intenzioni della donna sono altre. Per scoprire cosa accadrà tra i due coniugi non resta che attendere le puntate di Terra amara.