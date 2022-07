La nuova puntata di Terra amara in onda venerdì 22 luglio vedrà la signora Hunkar avere salva la vita grazie al capomastro Gaffur. Sarà lui infatti, ad arrivare in tempo per impedire che Yilmaz faccia una schiocchezza colpendolo alle spalle. Akkaya verrà riconsegnato alla polizia e avrà quindi termine la sua fuga.

Gaffur salva la vita a Hunkar: spoiler Terra amara

Continuano le vicende di Zuleyha e Yilmaz che tanto stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio di Terra amara che concluderà questa settimana di programmazione, la fuga di Yilmaz avrà fine.

L'uomo infatti, verrà riconsegnato alla polizia da Gaffur su richiesta di Hunkar. Quest'ultima avrà salva la vita proprio grazie al capomastro che avrà colpito alle spalle Yilmaz proprio mentre stava puntando un coltello alla gola della madre di Demir. Akkaya non riuscirà, quindi, a sapere dove si trova Zuleyha, né tanto meno a rivederla.

Hunkar ricompensa Gaffur con un'ingente somma di denaro

In Terra amara dunque, Hunkar se la sarà vista brutta, ma grazie a Gaffur se la sarà cavata senza un graffio. La donna chiederà quindi al suo sottoposto di riconsegnare Yilmaz alla polizia. Successivamente, la madre di Demir ricompenserà il capomastro con una ingente somma di denaro, proprio per ringraziarlo di averle salvato la vita.

In tutto questo, da segnalare che Zuleyha sarà all'oscuro di quello che è accaduto tra Yilmaz e Hunkar. Il piano di fuga di Akkaya volto a rivedere la sua amata, non andra a buon fine e per l'uomo, si riapriranno le porte del carcere.

Yilmaz torna in carcere: prossime trame di Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che per Yilmaz le cose non si metteranno bene, visto che per lui si riapriranno le porte del carcere.

Non solo, dovrà pure fare i conti con la furia di Demir, che vorrà fargliela pagare per aver cercato di fare del male a sua madre. Insomma, le prossime puntate di Terra amara sono destinate a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Canale 5. Da notare che, quando tornerà in cella, Yilmaz si troverà di fronte pure Veli, il fratellastro di Zuleyha, il quale gli rivelerà che la donna ha sposato Demir.

Durante una rissa tra i due detenuti, scoppierà un incendio, a seguito del quale, quattro detenuti perderanno la vita. Verrà divulgata la lista dei morti, in cui per errore, comparirà il nome di Yilmaz. Zuleyha quindi, crederà che il suo amato sia morto.

Per non perdere tutte le novità di Terra amara, si ricorda che la soap Tv turca va in onda dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 15:45. Per rivedere ciò che è già stato trasmesso, basta invece collegarsi a Mediaset Infinity.