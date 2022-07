La nuova soap opera di origini turche Terra amara (da titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset il 14 luglio 2022, annunciano che la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà un terribile gesto proprio il giorno in cui dovrà convolare a nozze con Demir Yaman (Murat Ünalmış). In particolare la fanciulla, per non sposarsi, tenterà il suicidio gettandosi in un fiume.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 14 luglio: Hunkar ricatta Zuleyha per farle sposare Demir

Nel corso della puntata della serie televisiva ambientata nella provincia turca dell'Adana e in programmazione su Canale 5 giovedì 14 luglio nella consueta fascia pomeridiana, Zuleyha non riuscirà a sottrarsi a una terribile richiesta da parte della signora Hunkar.

Demir spiazzerà la fanciulla dicendole di volerla sposare: la fidanzata di Yilmaz si renderà conto di doversi piegare a Hunkar, poiché la darklady dello sceneggiato la ricatterà facendole presente che - se non convolerà a nozze con suo figlio - il suo amato Yilmaz sarà condannato a morte.

Inoltre, sempre su richiesta della signora Yaman, la protagonista dello sceneggiato dovrà anche fargli credere che è lui il padre della creatura che porta in grembo.

A questo punto Zuleyha, per il bene del suo amato e messa con le spalle al muro, non avrà altra scelta che accettare la proposta di matrimonio di Demir.

Dopo che la signora Hunkar avrà promesso a Zuleyha di non far sapere al figlio che il bambino che aspetta è di Yilmaz, ci sarà la presentazione in società della fanciulla. A questo punto Hunkar per giustificare le origini della ragazza, farà credere che proviene da una famiglia nobile caduta in disgrazia.

Hunkar mette in salvo Zuleyha e le fa indossare il suo vecchio abito da sposa

Il tanto atteso giorno delle nozze, Zuleyha a causa dello stress (anche per le chiacchiere dei domestici che continueranno a invidiarla) arriverà a commettere una pazzia. Nello specifico la donna dopo aver indossato l’abito da sposa tenterà di togliersi la vita, gettandosi nelle acque fredde di un canale.

A trovare del tutto incosciente la sorellastra di Veli (Mustafa Acilanc) salvandole la vita sarà Hunkar, che senza farsi vedere la riporterà in fretta alla villa e le farà indossare il vestito con cui si era sposata lei, poiché quello acquistato a Parigi da suo figlio è ormai inutilizzabile.