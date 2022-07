La fine della relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone continua a far discutere. Secondo le informazioni in possesso dell'esperta di Gossip Deianira Marzano, l'ex tronista di U&D avrebbe sostenuto due o tre settimane fa il provino del GFVip 7 e si sarebbe dichiarato single. Non ci sarebbe nulla di male, se non che dopo giorni di rumor la coppia ha ufficializzato la fine della love story solamente mercoledì 6 luglio 2022.

L'annuncio

Dopo numerosi rumor di rottura sulla coppia uscita da Uomini e donne, mercoledì 6 luglio Valeria Cardone ha ufficializzato di essere tornata single.

Tramite una stories pubblicata su Instagram, l'ex corteggiatrice ha spiegato che purtroppo le cose non vanno sempre come si spera. Inoltre, la giovane ha chiesto comprensione per il momento delicato che sta vivendo.

Nei giorni successivi è arrivata anche la conferma dell'ex tronista ligure. Il giovane ha spiegato di aver preso la decisione di comune accordo con l'ormai ex fidanzata. A tutti coloro che lo hanno criticato, Matteo ha precisato che fortunatamente le persone non sono tutte uguali. Dunque, lui ha ritenuto meglio aspettare per capire se con Valeria le cose potessero sistemarsi.

Il presunto retroscena

Da settimane gli esperti di gossip Marzano-Venza parlano di rottura tra i due ex volti di U&D.

Tuttavia, fino a che non arrivava la conferma di Matteo o Valeria rimanevano solo delle supposizioni.

In seguito all'annuncio dell'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, Deianira Marzano ha rivelato un presunto retroscena legato a Matteo Ranieri: "Ha fatto il provino per il GFVip 7 dicendo che era single". Considerando che il provino per prendere parte al reality show di Canale 5 è stato fatto un paio di settimane fa, l'ex tronista si sentiva single già da tempo prima di ufficializzare la fine della love story con Valeria.

Secondo le informazioni in possesso di Marzano, pare che Matteo Ranieri sia innamorato di un'altra ragazza. Dunque, potrebbe essere questo il motivo per cui con Valeria Cardone la scintilla dell'amore non sarebbe mai scoccata.

Ovviamente, il rumor va preso come tale poiché il diretto interessato non ha confermato o smentito.

Lo sfogo dell'ex tronista

Matteo Ranieri su Instagram è stato protagonista di uno sfogo. L'ex tronista di Uomini e Donne dopo aver ufficializzato la fine della love story con Valeria Cardone ha lanciato una stoccata ai suoi detrattatori: "A chi continua a scrivere che avrei dovuto avvisare della nostra situazione che l'aver scelto di conoscere una persona davanti alle telecamere non mi rende vincolato né obbligato a dover raccontare quello che succede nella mia vita privata".

Infine, il diretto interessato ha precisato di non essere interessato a fare gli show.