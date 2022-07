Si avvicina sempre di più la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne. Di conseguenza cresce l'attenzione sui nomi dei personaggi che animeranno lo studio del dating show. Se per avere certezze si dovrà necessariamente attendere le anticipazioni ufficiali e la messa in onda della prima puntata prevista a settembre, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato qualche indiscrezioni sul trono over.

Dal suo seguitissimo profilo Instagram, l'esperto del programma di Maria De Filippi ha affermato che ci sono buone possibilità che Marcello Messina rientri nel parterre maschile, così come Fabio Nova che con le sue discussioni accese con Tina Cipollari ha animato le ultime puntate dello scorso maggio.

Marcello sarà di nuovo nel parterre maschile?

"Marcello potrebbe tornare nel parterre over", ha scritto Pugnaloni in una storia di Instagram, aggiungendo poi che l'ex cavaliere potrebbe aggiungersi agli altri "colleghi" fin dalla prima puntata a settembre oppure nel corso delle successive registrazioni. Marcello per diverse puntate è stato al centro dello studio, tra polemiche e liti. In particolare, Messina ha avuto diversi battibecchi con Ida con la quale aveva intrapreso una conoscenza terminata male. Dopo la pace con la dama bresciana, che dovrebbe tornare nel programma, Marcello ha annunciato la scelta di lasciare.

Il motivo? Il cavaliere ha dichiarato di aver avuto un colpo di fulmine per una donna che non faceva parte del programma.

Dopo aver raccontato alla redazione la situazione, aveva deciso di seguire il suo cuore e viversi questa storia nata all'improvviso con Viviana (questo il nome della donna che aveva fatto capitolare Messina). Lo scorso giugno, però, il diretto interessato, ha annunciato di essere tornato single: con Viviana la storia non ha funzionato.

Fabio e Daniela pronti a riprendere il loro posto al trono over

In virtù di ciò, le parole di Pugnaloni acquistano maggiore consistenza: non vi è alcun impedimento per Marcello, il quale potrebbe tornare a cercare l'amore in tv. Non è tutto, pare che anche altri due nomi già conosciuto dal pubblico di Canale 5 siano pronti a riprendere il loro posto nel parterre.

Fabio Nova, infatti, potrebbe essere stato ricontattato dalla redazione di Uomini e Donne. In effetti la sua presenza non è passata inosservata: sebbene si sia scusato alla fine per i toni usati, il cavaliere ha avuto con Tina infuocati scambi di opinione circa lo stile e le caratteristiche fisiche dell'opinionista.

Infine, Daniela Manganaro potrebbe tornare tra le dame: anche lei con Tina ha avuto diversi scontri. Insomma, pare proprio che anche quest'anno, Uomini e Donne terrà compagnia al pubblico di Canale 5, tra ricerca dell'amore, battibecchi e colpi di scena.