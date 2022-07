Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas del 21 luglio svelano nuovi colpi di scena. Marina e Roberto, dopo essersi ritrovati, faranno ritorno a Napoli. I due, tuttavia, ignorano di andare incontro all'ira di Lara, pronta a tutto pur di avere Ferri.

Chiara e Nunzio sembreranno pronti a partire, salutando amici e parenti. Katia, però, dopo aver appreso i piani di fuga di suo figlio, non sembrerà affatto d'accordo a lasciarlo andare.

Upas, episodio del 21 luglio: Martinelli vendicativa

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 21 luglio sarà dato spazio alle vicende sentimentali della coppia formata da Marina e Roberto. I due, dopo essersi ritrovati, saranno pieni di progetti per il futuro. Lasciata l'isola di Procida, faranno ritorno a Napoli, programmando la loro vita insieme. Marina e Roberto, però, non si renderanno conto del pericolo che possa rappresentare Lara. Quest'ultima, difatti, pur avendo visto con i suoi occhi Ferri e Giordano baciarsi, non si arrenderà dinanzi la consapevolezza di non rappresentare nulla per il manager. Martinelli sarà determinata nel mantenere il suo posto al fianco di Roberto, sfruttando la sua gravidanza ormai terminata.

Upas, puntata 21/7: Katia non vuole che il figlio parta

Nel corso della puntata di Upas del 21 luglio sarà dato spazio anche ad un'altra storyline piuttosto interessante, che vede protagonista Chiara e Nunzio.

La giovane Petrone, infatti, pur di evitare il carcere e vivere una vita diversa con Nunzio, ha convinto il giovane a seguirla all'estero, coinvolgendolo in un vortice senza uscita. I due, qualora lasciassero l'Italia, non potrebbero più farvi ritorno, dato che Cammarota diverrebbe complice di una latitante. Nonostante le difficoltà del caso, i due innamorati sembreranno fermi nella loro decisione di espatriare.

Tuttavia Katia non sarà certo contenta della scelta del figlio, consapevole di non poterlo rivedere tanto facilmente. Pertanto la donna farà di tutto per far cambiare idea al ragazzo.

Upas, anticipazioni del 21 luglio: Clara avrà il risultato dell'esame di maturità

Le anticipazioni della puntata di Upas del 21 luglio preannunciano che si parlerà anche del personaggio di Clara.

La ragazza, dopo il aver appreso della morte del padre, cercherà di farsi forza ed anadre avanti, sebbene la notizia l'abbia potuta sconvolgere. Al contempo la giovane Curcio saprà anche i risultati dell'esame di maturità, sostenuto poco prima, grazie anche all'aiuto di Alberto, il quale l'ha spronata ed incoraggiata.