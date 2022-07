La soap Tv Un altro domani continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nel corso degli episodi in onda il 25 e 26 luglio, Julia Infante deciderà di registrare uno spot promozionale per aumentare gli ordini della sua nuova attività. Peccato che durante le riprese, la donna rimarrà letteralmente in mutande. In Guinea, invece, Carmen scoprirà qualcosa di inaspettato su Francisco e che la deluderà molto.

Un altro domani, puntata 25 luglio: l'attività di Julia non decolla

Un altro domani torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di lunedì 25 luglio.

La bottega di Julia Maria Infante è stata inaugurata, ma l'attività faticherà a decollare. Tutto sembrerà essere più difficile del previsto per la protagonista, visto che gli ordini tarderanno ad arrivare. La sua disattenzione e la sua leggerezza non la aiuteranno e cominceranno a creare problemi anche nel suo rapporto con Tirso. Intanto Maria scoprirà che anche Chloe riceve gli stessi messaggi omofobi arrivati a lei e cercherà di convincerla a denunciare il fatto alla polizia. In Guinea invece, Carmen scoprirà che il padre Francisco non terrà i conti della fabbrica con l'onestà sperata, mentre Iris e Angel saranno sempre più vicini.

Julia Infante resta in mutande durante la registrazione di uno spot promozionale

Nel corso delle nuove puntate di Un altro domani, la vicinanza tra Angel e Iris farà male ad Ines. Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda il 26 luglio, si viene a sapere che Julia accetterà di girare un video promozionale da pubblicare sui social e ciò per cercare di aumentare le vendite.

La sua proverbiale goffaggine, farà sì che, proprio durante la registrazione del filmato, resterà in mutande. Insomma, un inconveniente che farà ben capire come la donna non sia proprio portata per stare davanti alle telecamere. Ovviamente, in sede di montaggio, Maria dovrà eliminare il frame di questo piccolo incidente ma, dando uno sguardo a ciò che accadrà nelle trame successive, pare proprio che ci sarà un altro inconveniente e il video verrà pubblicato in rete senza alcun taglio.

Carmen delusa dal padre, Julia e Tirso ai ferri corti: trame Un altro domani

Sempre nell'episodio di Un altro domani di martedì 26 luglio, i telespettatori vedranno che Carmen sarà ancora in lutto per la morte di Agustina. A questo dolore, si sommerà la profonda delusione dopo aver saputo dei problemi del padre con la fabbrica. Francisco, infatti, non sarà in grado di gestire la fabbrica, ma neppure il suo vizio del gioco. Insomma, una situazione non facile per Carmen. Come non sarà facile nemmeno nel presente, per Julia e Tirso che saranno ormai distanti più che mai. Questo andrà in onda nelle puntate di Un altro domani del 25 e 26 luglio. Come sempre l'appuntamento è alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Una vita.