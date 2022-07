Interessanti novità avverranno ad Un altro domani, la nuova soap opera che sta facendo sognare il pubblico di Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate, provenienti dalla Spagna raccontano che Patricia Godoy apparirà sempre più cattiva. La dark lady obbligherà Sibebi a prendersi la colpa della fine drammatica di Agustina, la tata di Carmen Villanueva.

Un altro domani anticipazioni: Agustina muore tra le braccia di Carmen

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate annunciano che continueranno le indagini per trovare il colpevole della morte di Agustina.

Tutto inizierà quando la tata morirà in seguito ad un brutto malore tra le braccia di Carmen dopo aver contratto una terribile infezione ai polmoni. La protagonista, a questo punto, sarà informata dal dottor Garrido che l'anziana donna non è deceduta per cause naturali ma bensì perché qualcuno ha invertito i due farmaci che le aveva prescritto. Di conseguenza, Villanueva deciderà di rimandare il trasporto della salma in Spagna per i solenni funerali. Alla fine, la ragazza si metterà subito a fare delle indagini fino a scoprire che Patricia era stata l'ultima persona a vedere in vita la sua tata.

Carmen accusa Patricia dell'omicidio

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Carmen apparirà sconvolta dopo la testimonianza della domestica Sibebi.

Per questo motivo, la ragazza cercherà l'appoggio del padre Francisco, che però le dirà di non dare ascolto alle sciocchezze sul conto di Patricia. L'uomo, infatti, sospetterà che sua figlia si stia lasciando sopraffare dal dolore per la perdita di Agustina.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Carmen non esiterà ad accusare Godoy dell'omicidio della sua tata nella piazza principale di Rio Muni.

Villanueva, infatti, disubbidirà agli ordini del padre, provocando un vero e proprio scandalo che innescherà ancor di più lo scontro con la dark lady della soap opera.

Sibebi si autoaccusa dell'avvelenamento ai danni della tata

Ma gli imprevisti non saranno ancora finiti in quanto Sibebi racconterà la sua versione dei fatti a Francisco dopo essersi rifiutata in svariate occasioni di parlare della faccenda con Carmen e Kiros.

Ed ecco, che la domestica si autoaccuserà dell'avvelenamento ai danni della tata in quanto l'aveva minacciata dopo averla sorpresa mentre stava rubando una collana di Patricia. Ma Carmen non crederà alla versione di Sibebi, convinta che dietro tutto questo ci sia in realtà lo zampino di Godoy. Sospetti, che si riveleranno certezze in quanto la dark lady ha minacciato la domestica di rivelare un suo scabroso segreto per costringerla a dichiararsi colpevole.