Si complica la situazione di Lara in Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate di luglio la vedranno alle prese con la sua ossessione nel voler a tutti costi legare a sé Roberto, nonostante sappia bene che non la ama e che l'ha ospitata a casa sua solo per aiutarla nella gravidanza.

Proprio per questo motivo, se Roberto scoprisse che non c'è più alcun bambino, non esiterebbe a darle il benservito. Ed ecco l'idea di Lara, pronta a tutto pur stare vicino a Ferri. Fingere di essere ancora incinta e di avere bisogno di riposare.

Nelle puntate di questa settimana (4-8 luglio) qualcuno farà delle domande insistenti su alcuni strani comportamenti di Lara, che sarà costretta a prendere una sconvolgente decisione.

Negli episodi successivi, tutto cambierà dopo una decisione spiazzante di Roberto.

Di seguito, le trame e gli spoiler Upas che riguardano Clara, le bugie sulla sua gravidanza e il rapporto tra Marina e Roberto.

Lara senza pietà, anticipazioni Un Posto al sole

La persona che metterà in difficoltà Lara è Silvana, la domestica un po' ficcanaso di casa Ferri. Diciamo che questa cameriera spesso si intromette nelle faccende private di Roberto (e lo abbiamo visto quando Cristina aveva il desiderio di passare un po' di tempo con Jimmy e Serena).

Silvana, vedendo Lara strana, inizierà a fare domande scomode, avendo capito che c'è qualcosa che non va con la gravidanza. Essendo molto affezionata al signor Ferri, non vorrà vederlo soffrire.

Ma ecco che Lara, spietata, ha un piano per far licenziare Silvana. Farà in modo che combini qualcosa di grave, così che Roberto la mandi fiori dai piedi? Bisogna poi vedere se la bella Martinelli riuscirà a raggiungere il suo obiettivo.

Roberto corre da Marina a Procida

Lara non ha fatto i conti con i sentimenti di Ferri. E così, mentre una nuova governante potrebbe sostituire Silvana, Roberto fa i bagagli e si precipita a Procida, dove sta soggiornando Marina.

Nei prossimi episodi, Ferri farà una dichiarazione d'amore in piena regola a Marina (anche se, prima che partisse, le aveva fatto presente di non poter vivere senza di lei e che fosse la donna con la quale voler passare il resto della vita).

Questa volta Marina ricambierà oppure si allontanerà di gran carriera come nel loro precedente incontro?

Intanto, Lara continuerà a fingere di essere incinta mentre perderà le tracce di Roberto.

Marina potrebbe smascherare Lara, spoiler Upas

Qualche tempo fa, era trapelata un'interessante indiscrezione, che vedeva Lara uscire di scena per un po'. Noi abbiamo due ipotesi: la prima è che una disperata Martinelli lasci Napoli per trovare una soluzione alla sua situazione, dato che con il passare del tempo fingere di essere incinta sarà sempre più complicato.

La seconda, invece, è che Marina torni con Roberto e, una volta a contatto con Lara, capisca che non aspetta nessun bambino: quando mai qualcosa è sfuggito agli occhi della queen? Anche in questo caso, una volta smascherata, Lara non avrebbe altra possibilità che lasciare Napoli.