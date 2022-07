Una nuova settimana con gli appuntamenti di Un altro domani sta per prendere il via. Durante i prossimi episodi, la mamma di Julia si metterà contro il povero Tirso, facendo si che questo chiuda il suo hotel. Noguera dovrà fare i conti con un'ordinanza giudiziale. A scatenare la rabbia di Diana contro Tirso, sarà la festa d'inaugurazione che la figlia dovrà effettuare in seguito all'apertura della nuova attività. Julia infatti, riaprirà il vecchio mobilificio di sua nonna Carmen.

Spoiler Un altro domani, episodi spagnoli: Diana vuole organizzare una festa sofisticata per l'inaugurazione

Come rivelano le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna, Julia vorrà organizzare l'inaugurazione per la riapertura del mobilificio appartenuto a Carmen. Julia, che ormai da tempo si è legata a Tirso, deciderà che il luogo dove si terrà la festa per l'inaugurazione sarà proprio l'albergo dell'amico. La ragazza con questo gesto, vorrà esprimere tutto il suo ringraziamento a Noguera per averla sostenuta nell'avviamento della sua nuova attività.

Diana, la mamma di Julia, non gradirà affatto il luogo della festa. La donna ha finanziato l'attività della figlia e non vorrà che la festa di apertura si svolga in un luogo secondo lei poco consono.

Diana parlerà con la figlia, insistendo parecchio nella sua idea di voler contattare un catering che possa occuparsi dello svolgimento del party. Julia non si lascerà convincere dalla madre e sarà così che quest'ultima deciderà di compiere un gesto molto perfido.

Anticipazioni Un altro domani, trame Spagna: Tirso costretto a chiudere l'albergo

Tirso verrà spiato da un'agente, che dovrà decidere se concedergli la licenza o meno per continuare ad esercitare la sua attività. Approfittando di questo momento, la perfida Diana farà scomparire un documento molto importante affinché l'hotel possa rimanere aperto.

Noguera sarà costretto a chiudere l'hotel nel giro di poco tempo e si interrogherà insieme alle amiche Julia e Elena su dove possa aver messo un documento così importante.

L'uomo si ricorderà poi di aver visto quel foglio per l'ultima volta proprio mentre stava discutendo con Diana. Julia inizialmente non vorrà credere che la madre possa aver fatto una cosa del genere. Successivamente però, la ragazza avrà davanti a se una prova inconfutabile sulla colpevolezza della madre e sarà così che deciderà di affrontarla. Nelle nuove puntate, Julia dirà alla madre che non è più la benvenuta alla festa per l'inaugurazione del suo mobilificio. Ovviamente, tra le persone assenti ci sarà anche Sergio. Cuevas e Julia saranno infatti molto vicini al divorzio ufficiale.