Arrivano nuove anticipazioni su Un Posto al Sole, relative in particolare alla puntata trasmessa su Rai 3 l' 8 luglio.

Gli occhi saranno puntati su Raffaele, il quale non può nascondere a lungo le minacce subite dai camorristi; ormai non può evitare il confronto con Eugenio Nicotera e dovrà decidere se raccontare la verità sull'intera faccenda.

La piccola Bianca, nel frattempo, è alle prese con il primo amore e si ritroverà ad affrontare gli aspetti positivi e negativi di una relazione: capire come comportarsi non è affatto semplice, ma la ragazzina ha tutte le intenzioni di conquistare il cuore dell'amato.

Viola, invece, continua a vivere un periodo di profonda ansia: le preoccupazioni per il padre e il marito la tormentano e la tensione in casa Giordano aumenta.

Anticipazioni tv episodio 8 luglio de Un Posto al Sole: Raffaele è indeciso sul da farsi

In particolare, le anticipazioni tv de Un posto al sole, relative alla puntata che andrà in onda l'8 luglio, rivelano che Raffaele non è sicuro di raccontare a Nicotera la verità sulle minacce subite. La prima preoccupazione del portiere è per la sua famiglia, soprattutto per Viola e il nipotino. L'uomo è perfettamente conscio dei rischi che porterebbe una conversazione con Eugenio, ma evitare il confronto con il marito della figlia è ormai impossibile.

L'uomo sta per avere un crollo emotivo e l'imminente confronto lo getta ancora di più in un profondo stato di angoscia.

Un Posto al Sole, trama 8 luglio: Lara non si fida di Silvana

Altre Anticipazioni Tv della puntata datata 8 luglio de Un Posto al Sole pongono al centro la figura di Lara. La donna continua a essere diffidente nei confronti della domestica, al punto di escogitare un malefico piano per metterla in difficoltà.

Nel frattempo, anche la piccola Bianca sta affrontando un periodo difficile: la ragazzina è alle prese con la prima cotta e i problemi di cuore la turbano profondamente. Nonostante gli aspetti positivi dell'amore, Bianca desidera trovare il modo per conquistare il cuore del suo amato, ma il timore di un rifiuto la fa cadere in uno sconforto che le impedisce di agire.

Tensioni in casa Giordano

Intanto in casa Giordano la tensione aumenta. La faccenda dei camorristi ha lasciato la famiglia in uno stato di profonda angoscia e preoccupazione. La stessa Viola, nel momento in cui è venuta a conoscenza della verità sulle minacce degli uomini di Lello Valsano, non sa come gestire la situazione.

La donna vorrebbe che Eugenio fosse a conoscenza di ciò che sta accadendo ed è molto agitata su ciò che potrebbe accadere quando il marito si confronterà con il padre.