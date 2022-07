Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel corso del mese di luglio 2022, vedranno Genoveva sempre più al centro delle dinamiche di Acacias. La donna riuscirà a rintracciare Rodrigo, il marito di Valeria. Non solo, scoprirà pure di essere incinta, ma non vorrà assolutamente tenere il bambino che aspetta da Aurelio. Un gradito ritorno farà felice Lolita. Il figlio Moncho giungerà in città proprio per far visita alla madre.

Genoveva sulle tracce di Rodrigo, il marito di Valeria

In Una vita, Genoveva dopo aver scoperto la verità su Valeria e David, continuerà ad indagare su Rodrigo, il vero marito della pianista.

La dark lady cercherà di scoprire dove di trova lo scienziato e vorrà farlo prima che lo faccia Aurelio. Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori di Una vita vedranno Genoveva cercare di portare dalla sua parte Valeria, rivelandole che Aurelio in realtà non saprà affatto dove si trovi Rodrigo. Pertanto, sarà Genoveva ad assicurare a Valeria che sarà lei a trovare suo marito. Successivamente, Salmeron dirà a David di lasciare Acacias visto che sarà in pericolo. L'uomo proporrà a Valeria di fuggire insieme a lui e tra i due scatterà un bacio passionale.

Genoveva scopre di essere incinta ma vuole abortire: spoiler Una vita

Nel corso degli episodi in onda lungo il mese di luglio 2022, Genoveva continuerà ad essere al centro delle vicende di Una vita anche per altri motivi.

La donna infatti, scoprirà di essere incinta e sarà chiaro sin da subito che non avrà nessuna intenzione di mettere al mondo il figlio di Aurelio. Infatti, non dirà a nessuno della gravidanza e penserà di abortire clandestinamente. Per questo ricatterà Ignacio, in modo che lui le indichi il nome di un medico che l'aiuti ad abortire.

Genoveva trova Rodrigo e lo rapisce, Moncho torna ad Acacias

David invece, confesserà a Valeria il vero piano di Aurelio Quesada. La donna reagirà male e lo accuserà di averla manipolata per tutto il tempo e gli chiederà di andare via. Poco dopo, David verrà aggredito da qualcuno, ma riuscirà a salvarsi. Tornato a casa ferito, tra lui e Valeria scatterà un nuovo bacio.

In buona sostanza, i rapporti tra i due cambieranno drasticamente nel corso delle nuove puntate di Una vita. Ma i colpi di scena non saranno finiti, visto che Genoveva riuscirà finalmente a rintracciare Rodrigo e lo rapirà. La donna gli offrirà l’opportunità di riavere Valeria, in cambio della formula del gas nervino. Rodrigo in seguito riuscirà a fuggire e di metterà alla ricerca della moglie. Intanto ad Acacias farà il suo ritorno Moncho. Il bambino si fermerà solo qualche giorno nel quartiere. Ramon, però, non si sentirà pronto ad incontrare suo nipote, in quanto gli ricorderà il suo defunto figlio Antonito.