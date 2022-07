Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alle puntate di Upas che andranno in onda dall'11 al 15 luglio svelano nuovi colpi di scena. Raffaele ed Eugenio avranno un duro confronto, dopo che Giordano gli avrà confessato di essere stato minacciato dai camorristi. Tuttavia, ben presto si presenterà per Raffaele un nuova minaccia che potrebbe avere dei risvolti drammatici.

Upas, puntate 11-15 luglio: Raffaele confessa a Eugenio di essere stato ricattato

La settimana di programmazione di Upas che va dall'11 al 15 luglio si aprirà con la confessione da parte di Raffaele ad Eugenio.

Il portiere dirà di essere stato avvicinato da un gruppo di malviventi, i quali lo hanno ricattato per estorcergli delle informazioni. Tuttavia Nicotera sembrerà non reagire affatto bene a questa confessione, dato che apprenderà anche che i suoi familiari non gli hanno comunicato tempestivamente la notizia delle minacce.

Upas, episodi fino al 15/7: Eugenio freddo con Viola

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda sino al 15 luglio, la rivelazione di Raffaele di essere vittima di minacce e soprusi scatenerà non poche problematiche. Difatti, Nicotera apparirà adirato dal comportamento di Viola, colpevole ai suoi occhi di avergli tenuto nascosto una questione di massima importanza. Pertanto si mostrerà molto freddo con Viola e questo dettaglio potrebbe lasciar presagire qualcosa di non certo positivo.

Upas, anticipazioni 11-15/7: i camorristi agiranno contro Giordano

Le anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda sino al 15 luglio preannunciano nuovi problemi in vista per Raffaele. Quest'ultimo, infatti, nonostante il confronto con Eugenio, non riuscirà ad essere sereno, temendo ripercussioni nei confronti della sua famiglia.

Il giardiniere sembra essere consapevole che il marito di Viola non potrà proteggerli costantemente. Al contempo, Valsano, non vedendo accolta la "richiesta" fatta a Raffaele, penserà di passare all'attacco, in modo da fargli capire quale sia la sua vera natura. Difatti, il giovane criminale farà in modo di farla pagare a Giordano, facendogli del male.

Upas, spoiler sino al 15 luglio: Tregara verrà aggredito in carcere

Stando alle anticipazioni delle puntate di Upas, in onda dall'11 al 15 luglio, si verificherà un altro evento che sembrerà essere collegato a questa storyline. Tregara verrà aggredito in carcere da un gruppo di persone ignote. La notizia dell'aggressione di Mariano esacerberà ulteriormente la situazione di Eugenio, già notevolmente sotto pressione. Valsano, invece, sarà ben lieto di sapere che Tregara è stato aggredito.