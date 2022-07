Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 luglio, rivelano che la camorra farà la sua mossa. Il nuovo clan di Lello Valsano riuscirà infatti a raggiungere Mariano Tregara persino in carcere, per punirlo e mandare un duro messaggio alle forze dell'ordine e agli altri affiliati.

Tale novità getterà in uno stato di profonda angoscia Eugenio, preoccupato all'idea che la sua famiglia possa essere in grave pericolo.

Nel frattempo, Alberto inizierà a sospettare che possa essere proprio il padre di Clara, il pentito che sta collaborando con il magistrato Nicotera.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 luglio: Tregara viene aggredito in carcere

Mariano Tregara (Lello Giulivo) subirà una violenta aggressione, all'interno del carcere. Le anticipazioni non forniscono molte informazioni sulle condizioni dell'uomo, ma si parla comunque di ferimento quindi, almeno per il momento, l'ex boss dovrebbe riuscire a restare in vita.

Tale notizia galvanizzerà Lello Valsano (Gianluca Pugliese) che si sentirà in grado di poter fare tutto quello che desidera, mentre getterà in una stato di profonda frustrazione il magistrato Nicotera (Paolo Romano).

Eugenio ha paura per la sua famiglia

Mentre Lello, dopo aver dato sfogo alla sua natura criminale, si sentirà invincibile, Eugenio entrerà in crisi.

L'aggressione, nel penitenziario, ai danni di un pentito sarà un durissimo colpo inferto allo stato. Il magistrato, oltre a vedere vanificato il suo lavoro, inizierà a temere anche serie ripercussioni per la sua famiglia.

Da alcune indiscrezioni, è trapelato però che Nicotera non si farà intimorire e che tale colpo non intaccherà la sua determinazione.

L'integerrimo magistrato porterà infatti avanti la sua battaglia contro la camorra, organizzando un megablitz che condurrà a numerosi arresti. Tale operazione rappresenterà un punto di svolta per questa storyline, resta da capire però se ci saranno dei protagonisti in pericolo di vita.

Un posto al sole, trame 11-15 luglio: Clara prende una decisione importante su suo padre

Parallelamente a queste vicende, verrà mostrata questa storyline anche dal punto di vista di Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). Le anticipazioni rivelano che l'avvocato Palladini intuirà infatti che il pentito che sta collaborando con Nicotera sia proprio Mariano Tregara. In seguito, Clara prenderà una decisione molto importante in merito al rapporto con suo padre. Tale scelta, che non viene rivelata, verrà fatta però prima dell'aggressione. Resta da capire però cosa accadrà successivamente.

Se la ragazza dovesse venire a sapere che suo padre è in fin di vita per aver scelto di stare dalla parte della giustizia potrebbe decidere di incontrare suo padre.

Al momento si tratta solo di ipotesi, ma un perdono potrebbe rappresentare la giusta chiusura narrativa per un personaggio come Mariano Tregara. Il suo processo di redenzione sarebbe completo e si darebbe così un degno epilogo alle sue vicende. Tale ipotesi non è confortante però per il personaggio che resta sempre a rischio di morire.