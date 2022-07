La macchina organizzativa per il prossimo Festival di Sanremo si è messa in modo in largo anticipo. Stando alle indiscrezioni, Amadeus vorrebbe portare sul palco dell'Ariston, in qualità di "ospite internazionale", Britney Spears. Al momento si parla di trattative in corso tra la cantante e la Rai.

I rumor

Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, sta lavorando sodo per la kermesse della canzone italiana. Dopo l'annuncio di Chiara Ferragni che aprirà e chiuderà il festival, è uscita fuori l'indiscrezione riguardante l'ospite internazionale.

Stando a quanto riportato dagli addetti ai lavori, Amadeus sarebbe tentato di portare sul palco dell'Ariston niente meno che Britney Spears. A quanto pare, le trattative tra la cantante e la Rai sarebbero in corso.

Al momento non è chiaro se la 40enne statunitense riuscirà ad arrivare o meno: "Il cachet non ammonterà a meno di 200mila euro". Lo scorso anno, con l'introduzione di cover straniere, Emma aveva portato in gara un brano di Spears per omaggiare la cantante alle prese con problemi familiari.

L'idea del conduttore

Stando a quanto riportato dai rumor, Amadeus sarebbe stato indeciso tra Britney Spears e Lady Gaga. Al momento, la decisione sarebbe ricaduta sull'autrice del brano "Baby one more time".

Tuttavia, non è escluso che il direttore artistico non decida di portare sul palco dell'Ariston con l'artista di origini siciliane.

Lo scorso anno, a causa della risalita dei contagi da coronavirus, Amadeus era stato costretto a fare a meno degli ospiti internazionali. Questa volta, però, potrebbe regalare ai "fedelissimi" del Festival di Sanremo delle grandi sorprese.

Nel momento in cui il duo Spears-Gaga dovesse approdare nella riviera dei fiori, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio. D'altronde, entrambe le cantanti sono le più amate e apprezzate nel panorama della musica. In particolare, Britney è reduce di una delicata situazione: dopo aver vinto la causa contro suo padre che aveva la custodia legale di tutti i suoi beni, ha perso un bambino.

Chiara Ferragni co-conduttrice

Al TG1 delle il 20 giugno, Amadeus ha annunciato la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo: "Chiara Ferragni aprirà e chiuderà la kermesse canora". Dal mercoledì al venerdì invece, le co-conduttrice al fianco di Amadeus cambieranno come lo scorso anno.

I riflettori sulla gara si accenderanno da martedì 7 febbraio 2023 a sabato 11. Inoltre, il conduttore e direttore artistico ha spiegato di aver iniziare ad ascoltare i brani dei vip che verranno scelti per la kermesse. A differenza degli anni precedenti, il regolamento è già stato pubblicato sui siti Rai.