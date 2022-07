Alta tensione ad Acacias 38, come raccontano le anticipazioni di Una vita delle puntate in onda su Canale 5 alle 14:10 da domenica 10 a sabato 16 luglio 2022. Gli episodi possono essere visti in replica su Mediaset Infinity.

La prossima settimana saranno guai per Ignacio, alle prese con l'insistente amante, decisa a prendere il posto di Alodia. Ramon si metterà nei guai e Lolita sarà molto preoccupata per lui, mentre Dori inganna Felipe nella speranza di farlo guarire e liberarlo dalla dipendenza.

Di seguito, le nuove anticipazioni di Una vita.

Una vita, settimana 10-16 luglio 2022: David e Valeria si amano

Genoveva continua a tessere la sua tela e propone un accordo a David, facendo trapelare velate minacce. Il suo rifiuto la manda su tutte le furie. Nel frattempo, Valeria ha modo di riflettere sui suoi reali sentimenti nei confronti di Rodrigo.

David si fa coraggio e confessa a Valeria di essere innamorato di lei. Lo stesso vale per Valeria che, tuttavia, è perentoria: tra loro due non ci potrà essere niente, perché deve essere fedele al marito.

A quel punto, David decide di fare i bagagli e lasciare Acacias, per non soffrire vedendo ogni giorno la donna che ama e che non può avere. Ma ecco che a complicare le cose ci si mette Genoveva, rivelando a Valeria di aver scoperto il suo segreto.

Ignacio fa sparire la lettera della sua amante

Nelle nuove puntate di Una vita, Ignacio riceve una missiva dalla sua amante, decisa ad avere un ruolo di prim'ordine. Alodia comincia ad avere qualche sospetto sullo strano comportamento del marito.

Sopraffatto dall'ansia di essere scoperto, Ignacio fa sparire la lettera incriminata e chiede aiuto a Jacinto, raccontandogli che una donna anziana lo sta importunando perché attratta da lui.

Bugie che non faranno che peggiorare la situazione. Servante e il portinaio, però, capiscono che Ignacio mente e che c'è in corso una tresca amorosa.

Ramon si mette nei guai, spoiler Una vita

Palacios confessa a Josè e a Liberto di essere stato lui a pubblicare l'articolo sul periodico Noticiero Espanol, che lo ha pericolosamente esposto.

Lolita è molto preoccupata per l'incolumità di Ramon e non nasconde la sua ansia.

Nel frattempo, Dori confessa a Felipe di aver sostituito i suoi farmaci con del placebo, al fine di dimostrargli che può benissimo farcela da solo. L'avvocato va tutte le furie, sentendosi tradito. Nonostante ciò, accetta di pranzare a casa di Ramon per incontrare i suoi amici di sempre, ma qualcosa va storto.

Come svelano le anticipazioni di Una vita della settimana dal 10 al 16 luglio. Felipe non sarà per niente a suo agio durante la cena e Dori capirà che la strada verso la guarigione è ancora piena di ostacoli.