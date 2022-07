Diversi sviluppi inattesi saranno al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler della soap opera made in Spagna raccontano che Valeria Cardenas prenderà una sofferta decisione riguardo la sua storia con David Exposito dopo essere stata rapita da Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Una vita: Rodrigo si rifiuta di collaborare con Aurelio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in programma nelle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano che Valeria vivrà ore di ansia.

Tutto inizierà quando Genoveva riuscirà a portare Rodrigo ad Acacias 38 grazie alle indagini di Cuevas. Tuttavia la notizia dell'arrivo del chimico giungerà ben presto alle orecchie di Aurelio grazie al suo fidato Marcelo. Il messicano, a questo punto, segregherà il vero marito di Valeria all'interno dei suoi laboratori dopo aver ucciso l'investigatore. In questo frangente, Rodrigo si rifiuterà di collaborare con Quesada per non avere sulla coscienza milioni di vittime, causate dall'uso inopportuno del gas letale. Un atteggiamento che non piacerà affatto al marito di Genoveva, che non esiterà a fargli soffrire la fame e la sete pur di piegarlo al suo volere.

Valeria viene rapita

Nelle puntate Spagna di Una vita, Aurelio stringerà una collaborazione con sua moglie Genoveva per riuscire a rapire Valeria.

La pianista, infatti, verrà portata all'interno dello stesso laboratorio dove Rodrigo è sequestrato da giorni.

In questo frangente il messicano ordinerà ai suoi scagnozzi di tagliare la gola a Cardenas per costringere il chimico a rivelargli la formula del gas letale. Lluch, a questo punto, non avrà altra scelta che piegarsi alla volontà del Quesada, chiedendo però in cambio la sua libertà e quella della moglie al termine del suo compito.

Neanche a dirlo, Aurelio accetterà la richiesta di Rodrigo, tanto da liberare Valeria, facendole promettere di tenere la bocca chiusa sul sequestro a David.

La pianista costretta a rinunciare all'amore di David

In questo modo Rodrigo sarà costretto a collaborare con Aurelio, non solo svelandogli la formula, ma anche aiutando una equipe di chimici a ricrearla nei loro laboratori.

Tutto questo provocherà una grande agitazione a Valeria, che si riverserà su David una volta tornata ad Acacias 38. La pianista, a questo punto, racconterà quello che è successo al falso marito e di dover rinunciare al loro amore per non fare un torto a Rodrigo, che sta rischiando la sua esistenza per proteggerla: una decisione che ovviamente farà soffrire David, il quale progettava di rifarsi un futuro in America insieme a lei.