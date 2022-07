Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera Terra amara.

Nel corso delle puntate in onda sul piccolo schermo dall’11 al 15 luglio 2022, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) dopo aver scoperto che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) in realtà sono fidanzati, costringerà la fanciulla a sposare suo figlio Demir (Murat Ünalmış). Prima delle nozze della sua amata, Yilmaz verrà arrestato e rischierà la pena di morte.

Spoiler Terra amara, al 15/07: Yilmaz finisce in carcere, Demir chiede la mano di Zuleyha

Gli spoiler degli episodi in programma da lunedì 11 a venerdì 15 luglio a partire dalle ore 15:45 circa, dicono che Demir partirà per un viaggio di lavoro, mentre Hunkar vorrà far sapere alla polizia che Yilmaz si nasconde nella sua fattoria quando saprà che è ricercato.

Quest’ultimo intanto, dopo aver recuperato i documenti, li farà sparire sotterrandoli in un campo della tenuta: Yilmaz non riuscirà a evitare l' arresto, e Hunkar dopo aver riaccompagnato a casa Zuleyha le dirà di sapere che è incinta.

A questo punto in attesa di giudizio Yilmaz verrà portato nel carcere di Istanbul, Gaffer dopo aver trovato la sua fede la consegnerà a Zuleyha. Demir dopo essere tornato ed essersi arrabbiato con Hunkar per aver mandato Zuleyha a vivere al villaggio di baracche, assicurerà alla fanciulla che farà il possibile per evitare la condanna al suo amato.

Fadik, Saniye e Gaffur proveranno invidia, quando Zuleyha tornerà alla villa con Demir. Quest’ultimo - dopo essersi messo alla ricerca di un avvocato per Yilmaz - farà una proposta di matrimonio a Zuleyha: purtroppo la fanciulla si vedrà costretta a sposarsi, quando Hunkar la ricatterà dicendole che se non fingerà di aspettare un bambino da Demir, per mettere a tacere le voci sulla sterilità del figlio, a pagarne le conseguenze sarà il suo fidanzato.

Yilmaz disperato, Zuleyha si sente in colpa per aver tradito il suo amato

A questo punto Hunkar farà credere che la promessa sposa di Demir abbia delle origini nobili. Zuleyha il giorno in cui dovrà pronunciare il fatidico sì, tenterà di togliersi la vita gettandosi in un fiume: a trovare la fanciulla priva di sensi sarà Hunkar, che dopo averla riportata alla villa le farà indossare il suo vecchio abito da sposa.

Al termine dei festeggiamenti delle sue nozze, Zuleyha si lascerà andare a un pianto disperato al pensiero di ciò che accadrà tra lei e Demir in camera da letto.

Nel contempo Yilmaz non nasconderà la propria amarezza per le mancate lettere da parte della sua amata. Demir prometterà a Zuleyha che farà di tutto per renderla felice: durante la notte l’uomo - dopo aver ricevuto una telefonata - si recherà al comando di polizia, poiché il suo testimone Cengaver è in stato di fermo a seguito di un incidente. Infine Zuleyha si sentirà in colpa per aver tradito Yilmaz.