Stanca di essere bersaglio delle continue illazioni degli utenti del web, Beatrice Valli, attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, ha preso la parola per chiarire un paio di concetti a lei cari. Ultimamente, infatti, notando qualche rotondità sospetta a livello dell'addome, qualche fan troppo insistente ha chiesto ripetutamente se per caso non fosse di nuovo in dolce attesa. In realtà, non c'è nessuna cicogna in volo, almeno non in questo momento, visto che dietro il 'pancino sospetto' c'è un problema di salute di Beatrice. Inoltre l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha affermato di trovare assurdo che qualcuno si stupisca di un eventuale desiderio di allargare ancora la famiglia.

Un problema di salute dietro un pancino sospetto

Dopo le favolose nozze con Marco Fantini celebrate in quel di Ischia, Beatrice è stata costretta a porre fine ad inutili pettegolezzi riguardante la sua persona mettendoci come sempre la faccia. La Valli, infatti, non si tira mai indietro quando occorre mettere in chiaro delle situazioni, soprattutto se le dicerie riguardano non solo lei ma anche la sua amata famiglia. E in effetti, secondo quanto raccontato da Beatrice stessa qualche fan invadente ha chiesto se fosse in dolce attesa, per la quarta volta. A destare il sospetto un pancino visibile negli ultimi scatti postati sui social dalla moglie di Marco.

'Non sono incinta, ho solo una forte intolleranza al lattosio', ha detto perentoria Beatrice aggiungendo di trovare poco carino che qualcuno non solo affermi che lei sia incinta ma aggiunga anche che lo tenga segreto.

Partendo dal presupposto che non ha alcun obbligo nel rivelare eventualmente una nuova dolce attesa, Valli ha detto che a volte domande del genere troppo insistenti potrebbero toccare dei tasti dolenti. E in effetti anche lei stessa ha dovuto mettere in piazza un suo problema di salute per mettere a tacere il Gossip.

Il desiderio di allargare la famiglia

Il problema dell'intolleranza al lattosio genera un gonfiore eccessivo a livello addominale e questo fa apparire il ventre di Beatrice più gonfio, ma adesso non c'è un nuovo membro della famiglia in arrivo. Ma l'ex corteggiatrice ha colto l'occasione per chiarire un altro punto, proprio relativo ad un eventuale desiderio suo e di Marco di allargare ancora la famiglia.

Beatrice trova assurdo che quando esterna la possibilità di mettere al mondo un altro figlio le vengano date risposte del tipo: 'Ma non sei stanca di fare figli?'. Per la ventisettenne si tratta di esternazioni che la lasciano sbalordita. Mamma di Alessandro, nata da una relazione precedente all'incontro con Marco, Bianca ed Azzurra, la Valli non esclude quindi la possibilità di un altro figlio.

Resta ben inteso che le tempistiche sia di una nuova Gravidanza sia di un'esternazione del lieto evento restano una scelta più che privata. L'eccessiva invadenza dei fa non è gradita a nessuno.