Arrivano le anticipazioni settimanali di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 dal 3 al 9 luglio 2022. Gli episodi sono in programma per le 13:40 e possono essere visti sia in streaming che in replica sul portale Mediaset Infinity.

Tempo di tradimenti nella soap, visto che Quinn e Carter si sveglieranno insieme dopo una notte di passione. Entrambi saranno assaliti dai sensi di colpa, ma consapevoli che la loro attrazione è troppo forte per poter essere fermata.

Nel frattempo, continuano le ricerche per trovare il responsabile della morte di Vinny.

Liam, angosciato per quanto sta accadendo, si avvicinerà a Thomas, pronto a perdonarlo.

Chi ha ucciso Vinny? Anticipazioni italiane Beautiful

Nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Douglas manifesterà il suo dispiacere per la morte di Vinny. Era un grande amico di suo padre e ora non è più in vita.

Thomas e Ridge rassicurano il piccolo, dicendogli che Vinny ora è in cielo con la sua mamma Caroline. Intanto, proseguono le indagini per scovare il responsabile della morte di Walker. Baker è deciso ad arrivare alla verità, ma l'impresa è più difficile del previsto.

Liam continua a mentire a Hope, ma sente che le sue forze si stanno esaurendo. Sono troppi i sensi di colpa nei confronti di Vinny.

Nelle puntate settimanali di Beautiful, Liam perdona Thomas, sentendosi molto vicino a lui per quanto successo al suo povero amico.

Beautiful spoiler: Quinn e Carter passano la notte insieme

L'attrazione tra Quinn e Carter è troppo forte per essere fermata e i due finiscono per passare la notte insieme, svegliandosi poi al mattino assaliti dai sensi di colpa.

Non dovrà accadere mai più: questa è la promessa che si faranno, ma che non verrà mai mantenuta.

Zoe, ignara di cosa sia accaduto tra Carter e Quinn, apre il suo cuore a entrambi, con la speranza di ripulire la sua immagine e tornare con l'affascinante avvocato.

Eric sul punto di scoprire il tradimento di Quinn, anticipazioni Beautiful

Quinn commette l'errore di rivelare a Shauna della notte di passione con Carter. Mentre le due amiche si stanno confidando, ecco che Eric rientra improvvisamente a casa e ascolta la loro conversazione. Insospettito, chiede immediatamente spiegazioni.

Quinn riesce a farla franca per un soffio e rivela a Shauna di voler interrompere subito il flirt con Carter, essendo innamorata di Eric e certa di non voler mandare all'aria il loro matrimonio.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Shauna reggerà il gioco a Quinn, facendo credere a Eric che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Peccato che il magnate non le creda e inizi a sospettare che la moglie stia combinando qualcosa alle sue spalle. Avrà ragione.