Continua a riservare parecchi colpi di scena la soap opera iberica Una vita, che si avvicina sempre più al suo epilogo finale. Nel corso dei prossimi episodi in programmazione su Canale 5, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà a raggiungere uno dei suoi obiettivi, cioè quello di perdere il figlio che aspetta dal marito Aurelio Quesada (Carlos De Austria). A dare la spiacevole notizia a Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría) e Luxdivina Suárez (Noelia Marló), dopo aver visitato la loro padrona, sarà Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Caceres).

Spoiler Spagna Una vita: Aurelio costringe Genoveva a non abortire

Le anticipazioni degli episodi della telenovela, che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che Genoveva non accetterà il fatto di essere incinta e sarà intenzionata ad abortire. Aurelio, quando verrà a conoscenza della gravidanza della consorte, farà il possibile per farla desistere dal suo intento. Intanto Salmeron, dopo aver fatto delle indagini rintraccerà, Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), il vero marito di Valeria (Roser Tapias). Successivamente a schierarsi contro Quesada non sarà soltanto David (Aleix Rengel Meca), dato che potrà contare sul sostegno degli abitanti di Acacias 38.

Genoveva, intanto, ricatterà Ignacio.

Visto che è un medico, vorrà entrare in possesso dei suoi contatti, che potrebbero permetterle di perdere il figlio che aspetta da Aurelio. Quanto quest’ultimo verrà a sapere che lo moglie ha intenzione di abortire, non perderà tempo per agire, facendole somministrare da Marcelo un sonnifero, che la porterà a desistere dal suo intento.

In più Quesada minaccerà la donna che ha sposato, mettendola al corrente delle conseguenze a cui andrà incontro qualora decidesse di abortire: dopo il terribile ricatto, la dark lady assicurerà al marito che darà alla luce il loro bambino.

Quesada minaccia di denunciare Ignacio, Genoveva perde il figlio che aspettava

Aurelio minaccerà Ignacio, anche se quest'ultimo gli dirà che la gravidanza della sua amata procede nel migliore dei modi.

Sarà disposto a denunciarlo per averle fatto avere il contatto di un’ostetrica. In seguito, mentre Quesada continuerà a darsi da fare per far nascere dei laboratori nel quartiere iberico e per ottenere la formula del gas nervino da Rodrigo Lluch, la moglie Genoveva annuncerà pubblicamente di essere in stato interessante.

Purtroppo la situazione prenderà una brutta piega nell’istante in cui Salmeron, dopo aver tentato il suicidio con dei sonniferi, avrà una grande perdita di sangue che causerà l’interruzione della sua gravidanza.