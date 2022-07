Chi sono i nuovi concorrenti che prenderanno parte al Grande Fratello Vip 7? Manca sempre meno al ritorno in tv del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma a partire dal prossimo settembre su Canale 5.

In queste ore non mancano i retroscena su quelli che saranno i prossimi inquilini della casa di Cinecittà, complici anche le indiscrezioni che sono state lanciate in rete da Alfonso Signorini.

Uno dei nuovi concorrenti potrebbe essere il figlio di Diego Armando Maradona, ma potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Pamela Prati.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: ecco i nomi favoriti

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda da settembre su Canale 5 con una doppia puntata serale in onda di lunedì e venerdì.

In queste settimane Signorini e il suo team di autori stanno lavorando alacremente per la scelta dei concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Tra i nomi venuti fuori, grazie anche agli indizi che lo stesso conduttore ha diramato sui social, vi è quello di Diego Armando Maradona Junior, figlio del compianto Diego Armando Maradona.

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero spalancarsi anche per accogliere la sorella di Elettra Lamborghini: trattasi di Ginevra, che già lo scorso anno era data in pole position come possibile nuova gieffina.

Pamela Prati potrebbe ritornare come concorrente del GF Vip 7

Tra le concorrenti in lizza, inoltre, figura anche il nome della rapper e modella Chadia Rodriguez e quello di George Ciupilan, noto al pubblico che segue il docureality Il Collegio, in onda su Rai 2.

Tra le concorrenti in pole position per questa settima edizione del GF Vip, spiccherebbe anche il nome di Pamela Prati.

In questo caso non si tratterebbe di un debutto, dato che in passato la showgirl ha avuto modo di partecipare già una volta al reality show di Canale 5.

La sua trattativa, però, non sarebbe ancora certa al 100% e quindi non si esclude che fino al prossimo settembre possano esserci ulteriori ripensamenti in merito.

L'ex di Belen potrebbe debuttare al Grande Fratello Vip 7

Tra i candidati in lizza per questa nuova edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, spicca anche il nome di Antonino Spinalbese, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez che in questi giorni è stato al centro del gossip anche per un presunto scambio di messaggi con Ilary Blasi.

Un altro nome che, a oggi, è in lizza per il prossimo Grande Fratello Vip 7 è quello di Evelina Sgarbi (figlia del critico d'arte Vittorio), così come quello di Patrizia Groppelli, opinionista delle trasmissioni di Barbara d'Urso.