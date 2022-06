Riccardo Guarnieri dimentica Ida Platano e volta pagina definitivamente dopo l'addio a Uomini e donne. Il rapporto tra i due protagonisti del trono over ha tenuto ampiamente banco nel corso dell'ultima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dopo un periodo di separazione, Ida e Riccardo avevano scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto: qualcosa però è andato storto e, in queste ultime settimane, Riccardo è stato beccato in diverse occasioni con una nuova "mora misteriosa", che potrebbe essere la sua donna.

Riccardo volta pagina dopo l'addio con Ida Platano a Uomini e donne

Nel dettaglio, la travagliata storia d'amore tra Ida e Riccardo è tornata al centro delle dinamiche di Uomini e donne, dopo che il cavaliere scelse di ripresentarsi in studio.

Da quel momento in poi, Ida e Riccardo hanno avuto modo di frequentarsi di nuovo: tra i due, la dama è apparsa fin dal primo momento disposta a concedere una seconda possibilità a questa storia d'amore che l'ha profondamente segnata.

I due hanno provato a capire se tra di loro potesse ancora funzionare ma, alla fine della passata edizione di Uomini e donne, si sono ritrovati a dirsi addio per l'ennesima volta.

Nuovo amore per Riccardo Guarnieri?

Da quel momento in poi, Ida e Riccardo hanno intrapreso due strade completamente differenti e non si sono più visti.

Il cavaliere, in una delle ultime interviste al magazine di U&D, aveva svelato di essere stato bloccato sui social e su WhatsApp da Ida, segno del fatto che la dama non volesse più sentirlo e vederlo.

E, a quanto pare, Riccardo ha accettato tranquillamente la scelta della sua ex fidanzata, dato che da un po' di settimane trapelano indiscrezioni su quello che potrebbe essere il suo nuovo amore.

Il cavaliere di Uomini e donne over è stato beccato, un po' di giorni fa, in compagnia di una "mora misteriosa", con la quale stava passando la serata in giro per le strade di Brindisi.

Riccardo beccato con una 'mora misteriosa' dopo la fine di Uomini e donne

La stessa dama, stando a quanto riportato da Amedeo Venza sui social, starebbe trascorrendo un periodo di vacanza con Riccardo nella città di Napoli.

Insomma, a distanza di quasi un mese dalla fine delle registrazioni di Uomini e donne, sembrerebbe che Riccardo abbia voltato definitivamente pagina e ormai, la sua ex Ida Platano, sembra essere solo un lontano ricordo.

Uscirà allo scoperto nel corso delle prossime settimane con colei che sarebbe la sua nuova fiamma oppure no? In attesa di scoprirlo, non si esclude che nel caso in cui non dovesse funzionare, Riccardo possa rimettere piede nello studio di Uomini e donne per la nuova stagione 2022/2023, in partenza da settembre in poi su Canale 5.