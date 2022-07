Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole relative agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 29 luglio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla partenza solitaria di Chiara e sulla sofferenza di Nunzio, sui sensi di colpa di Franco, sulle discussioni fra Esperanza e Samuel, sui dubbi di Marina e sui festeggiamenti della puntata numero 6000 della soap opera.

Nunzio soffre per Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Franco, Angela e Katia saranno molto preoccupati all'idea dell'imminente partenza di Nunzio e Chiara.

Quest'ultima però stupirà tutti decidendo di partire da sola, spezzando il cuore del fidanzato. Il giovane, infatti non riuscirà a darsi pace sul perché la sua amata abbia preso questa decisione, facendo sentire in colpa Franco, colpevole di non avergli rivelato di aver visto Chiara in aeroporto prima della partenza.

Nel frattempo Manuela intuirà dagli ultimi messaggi di Micaela che la donna vorrebbe partire in Olanda con il fotografo olandese che ha appena conosciuto. Preoccupata per Jimmy, Manuela cercherà di farle cambiare idea per poi decidere di partire in vacanza con Filippo, Serena e i bambini.

Ornella ha ancora dei dubbi sul marito

Guido cercherà di convincere Speranza e Mariella a non cercare in tutti i modi di voler creare un rapporto a tutti i costi fra Samuel ed Espedito.

L'iniziativa di Del Bue però non avrà successo. Le cose peggioreranno quando Esperanza e il fidanzato trascorreranno una scampagnata al caseificio della famiglia di lei. Nel corso della giornata, infatti, Espedito criticherà Esperanza che si arrabbierà con Samuel per non averla difesa. Più tardi, Mariella spingerà Esperanza a scusarsi con Samuel: la giovane lo farà senza però cambiare idea sul fidanzato.

Intanto Raffaele farà di tutto per riavvicinarsi alla moglie Ornella ma quest'ultima continuerà ad avere dubbi sul loro rapporto.

Marina inizierà a nutrire dei sospetti sul rapporto venutosi a creare fra Roberto e Fabrizio. Nel frattempo, Lara continuerà a fare dei sotterfugi per non far allontanare Ferri da lei.

Nel corso della settimana verrà festeggiata la puntata numero 6000 di Un posto al sole in cui un personaggio defilato della terrazza stupirà, spettegolando su tutti i condomini di palazzo Paladini. Il tutto accadrà per fare un bilancio delle storie trasmesse nella soap e porterà a un incontro/scontro fra Giulia e una vecchia conoscenza del palazzo.