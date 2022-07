Riccardo Guarnieri beccato con un'altra dama dopo Uomini e donne. Il cavaliere del trono over continua ad essere al centro del gossip e delle segnalazioni di questa estate 2022, dopo che nelle ultime puntate della passata edizione, scelse di chiudere la sua relazione con Ida Platano.

A distanza di un bel po' di settimane dalla fine del programma, non sono mancate le segnalazioni sul conto di Riccardo e il cavaliere è finito anche al centro delle polemiche e delle critiche da parte dell'esperta di gossip, Deianira Marzano.

L'addio tra Ida e Riccardo dopo il ritorno di fiamma a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ultimo periodo di permanenza di Riccardo Guarnieri all'interno dello studio di Uomini e donne è stato particolarmente turbolento.

Il cavaliere si ripresentò in trasmissione per provare a mettere insieme i cocci della sua storia d'amore con Ida Platano ma, dopo averci riprovato per l'ennesima volta, i due scelsero di dirsi addio definitivamente.

Al termine della stagione, Ida e Riccardo intrapreso nuovamente due strade differenti: un duro colpo in primis per la dama, la quale non aveva nascosto di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti di Riccardo.

E, terminata la stagione di Uomini e donne, Ida e Riccardo non hanno più avuto modo di sentirsi e vedersi, proprio come aveva confessato il cavaliere in una delle ultime interviste al magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri beccato con una dama misteriosa

Ma cosa è successo a distanza di un po' di tempo dalla fine del programma di Canale 5? In queste ultime ore Riccardo Guarnieri è tornato al centro dell'attenzione in quanto protagonista di una segnalazione social riportata da Deianira Marzano.

Il volto del trono over è stato recentemente avvistato a Policoro, in Basilicata, assieme ad una dama misteriosa mentre faceva shopping in un negozio.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli su chi sarebbe la donna misteriosa al fianco di Riccardo Guarnieri, ma non si esclude che possa essere anche una nuova fiamma che ha fatto breccia nel cuore del cavaliere di Uomini e donne.

Polemica su Riccardo e le sue frequentazioni

Di sicuro, tale avvistamento, ha scatenato la polemica in rete, dato che questa non è la prima volta che Riccardo Guarnieri viene beccato in compagnia di una dama durante l'estate.

Fin qui nulla di male, anche se secondo Deianira, poi a settembre il cavaliere si ripresenterà di nuovo in studio a Uomini e donne, professandosi single e alla ricerca del vero amore.

"Come al solito, poi a settembre si ripresenta in tv dichiarandosi solo", ha sbottato Deianira che sembra non credere nella buona fede dell'ex fidanzato di Ida Platano.