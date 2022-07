Grandi novità in arrivo per Marina e Roberto in Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate di luglio, come sempre in onda su Rai 3 alle 20:45 dal lunedì al venerdì e in replica su RaiPlay, puntano i fari sul loro complicato rapporto, minato dal piano di Lara e non solo.

Secondo gli spoiler di Upas, Ferri deciderà di lasciare da parte la sua proverbiale freddezza e razionalità per fare una sorpresa alla donna che ama, ora a Procida alla ricerca di se stessa e di un po' di tranquillità dopo aver scoperto che Lara aspetta un bambino da Roberto.

Anticipazioni Un Posto al sole: un altro uomo per Marina?

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole Lara perde le tracce di Roberto, che decide di non sprecare altro tempo con Marina, la donna che ama e che vuole al suo fianco. La bella Giordano si trova a Procida, in cerca di tranquillità e di calma dopo aver scoperto che Ferri diventerà papà.

Nel frattempo, Lara continua a nascondere la verità sul suo bambino, ingannando Roberto e pensando a un piano per mantenere il segreto a lungo. Una situazione che presto le sfuggirà di mano, con conseguenze davvero inaspettate.

A Procida, Marina incontra un uomo affascinante e misterioso, con il quale fa amicizia. Lui è Arnoux, un francese in vacanza che rimane colpito sin dal primo momento dalla sua bellezza, tanto da invitarla a fare un giro in barca con lui.

Un Posto al sole puntate luglio: Roberto insegue Marina

Roberto è vicinissimo a Marina, ignara di quello che le sta per accadere. Lei è sulla spiaggia, con i capelli al vento e immersa nei suoi pensieri. Ma ecco che improvvisamente sente una presenza: è Ferri, che l'ha raggiunta a Procida con un obiettivo ben preciso.

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che Roberto non avrà più intenzione di perdere tempo e dichiarerà il suo amore a Marina che, come l'ultima volta, scapperà.

Stavolta, però, Roberto non starà a guardare la donna che ama allontanarsi da lui e la inseguirà, in una scena che rimarrà nei ricordi dei fan di Upas.

Ferri scopre le bugie di Lara? Upas spoiler

Dunque, il rapporto tra Roberto e Marina subirà uno scossone non da poco. La bella Giordano capirà di non poter più fuggire da se stessa e dai suoi sentimenti e metterà da parte anche la piccola infatuazione per Arnoux.

Ma questo sogno dovrà scontrarsi con una realtà difficile a Napoli.

Già, perché Lara continuerà a mentire e diventerà ancora più spietata. Roberto potrà avere Marina al suo fianco, che di certo indagherà sullo strano comportamento dell'odiata Martinelli. Non si esclude che le sue bugie possano venire finalmente a galla, con le ovvie conseguenze del caso. Non osiamo immaginare la reazione di Ferri.