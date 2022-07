Cambio programmazione per Un posto al sole dal 15 al 19 agosto 2022. Gli spettatori e appassionati della soap opera che si collegheranno alle 20:45 su Rai 3 per seguire le nuove puntate in prima visione assoluta, si ritroveranno a dover fare i conti con una brutta sorpresa.

L'appuntamento con Un posto al sole, infatti, non sarà trasmesso nella consueta fascia oraria dell'access prime time, complice l'inizio della pausa estiva che, come ogni anno, durerà due settimane.

Dal 15 al 19 agosto non ci saranno le nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, dal 15 al 19 agosto 2022, la messa in onda di Un posto al sole non è prevista in prima visione assoluta su Rai 3.

La soap opera non verrà trasmessa in prima visione assoluta, dato che comincerà il periodo della pausa estiva.

Anche quest'anno, la soap osserverà un turno di stop di due settimane in concomitanza con il periodo della stagione in cui ci saranno meno spettatori davanti alla tv.

In questo modo, quindi, non si "sprecheranno" episodi col rischio che la maggior parte degli spettatori potrebbero non vederli in prima visione assoluta su Rai 3.

Ecco quando ritornano le nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3

E così, dal 15 al 19 agosto, la fascia oraria di Un posto al sole sarà occupata dal programma "I Mestieri di Mirko", che andrà in onda dalle 20:45 alle 21:15 circa.

Ma quando tornerà l'appuntamento con la soap opera in prima visione assoluta?

La pausa estiva proseguirà anche nella settimana successiva, quella che va dal 22 al 26 agosto 2022.

Di conseguenza, la messa in onda di Un posto al sole tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 29 agosto, come sempre in prima visione assoluta e proseguirà per tutta la durata della nuova stagione televisiva 2022/2023 di Rai 3.

Un appuntamento che, tutti i giorni, riesce ad appassionare e intrattenere una media di oltre 1,4 milioni di spettatori con uno share che, in questo ultimo periodo estivo, ha toccato anche il 9% di share su Rai 3.

Raffaele e Ornella in forte crisi: nuove anticipazioni Un posto al sole

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste per la prossima stagione televisiva.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Raffaele ed Ornella, alle prese con una crisi matrimoniale da affrontare.

La donna, infatti, non riuscirà ad accettare e perdonare il rapporto speciale che si è venuto a creare tra suo marito ed Elvira, tanto da mettere tutto in discussione.

Una crisi che andrà avanti nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3 e che potrebbe portare i due coniugi anche a prendere una decisione drastica e al tempo stesso inaspettata. Ci sarà l'addio definitivo? Lo scopriremo dal 29 agosto in poi su Rai 3.