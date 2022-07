La serie spagnola Sei sorelle non è decollata nella tabella degli ascolti estivi della prima rete nazionale. Dati allarmanti quelli che sta segnando Rai 1, solitamente premiata in quella fascia da Il Paradiso delle signore. Un trend negativo che ha toccato il fondo in occasione della puntata andata in onda il 5 luglio, quella meno seguita da quando Sei Sorelle sta andando in onda.

Share Sei Sorelle, flop su Rai Uno

Eppure i dati registrati all’esordio non lasciavano presagire un simile crollo degli ascolti. All’inizio infatti, Sei Sorelle aveva avuto il 18% di share, mentre il 5 luglio è arrivato a toccare quota 10.60 %, con circa 850 mila spettatori medi.

La Rai certamente, si auspicava in qualcosa di meglio per le sorelle Silva. Scendere sotto al milione medio di spettatori non era nei piani della rete ammiraglia, né tantomeno si attendeva il ‘sorpasso’ negli ascolti da parte della soap Terra Amara, in onda nel daytime di Canale 5.

Ascolti 5 luglio, Terra Amara batte le Sei Sorelle

Canale 5 ha battuto Rai 1 negli ascolti del daytime di martedì 5 luglio. La soap Terra Amara ha infatti registrato il 15% di share con 1 milione e 200 mila spettatori medi, quasi 400 mila in più di Sei Sorelle. Gli spettatori di Rai 1, nella fascia 14-16 sono invece molto più interessati alla repliche di Don Matteo. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica ha raggiunto 1,3 milioni di spettatori nella giornata di martedì, con uno share che ha oscillato tra il 12 ed il 15% nei due episodi.

Gli ascolti serali del 5 luglio, hanno visto trionfare il film Ricatto d’amore trasmesso in prima serata su Rai 1, con 2,3 milioni di spettatori ed il 16% di share. A seguire, Sono Tornato su Canale 5 (1,4 mln e 9,8% di share) ed i programmi Dalla Strada al Palco su Rai 2 (1,1 mln e 8.7 % di share) e Battiti Live su Italia 1 (1,5 milioni di spettatori e 12,3% di share).

Rai3 e Rete 4 hanno completato l’offerta serata con Filorosso (5.7 % di share) ed il film L’avventura della vita che ha totalizzato il 2.8 %. Bene anche il film Snitch-L'infiltrato su Tv8 con il 2,2 % di share ed Hansel e Gretel- Cacciatori di Streghe su Rai 4 con il 2.1%. In access prime time la puntata di Techetetè su Rai Uno, dedicata a Raffaella Carrà, conquista 3,3 milioni di telespettatori con il 21,5 % di share.

Indietro Paperissima su Canale 5, ferma al 14,3%.

Soap Rai Uno, gli spettatori attendono il ritorno de Il Paradiso delle Signore

Le sorelle Silva non hanno dunque raggiunto il paradiso degli ascolti, arenandosi al 10,6 % di share. L’impressione è quella che gli spettatori e le spettatrici di Rai 1, preferiscano di gran lunga il Paradiso delle signore. Nulla è perduto, basterà attendere settembre per i nuovi episodi della soap con Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.