Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas dell'11 luglio svelano nuovi colpi di scena.

Raffaele troverà finalmente la forza di raccontare il suo dramma a Eugenio. Quest'ultimo, dinanzi alla confessione di Giordano, rimarrà incredulo. Tuttavia, la rivelazione delle minacce non alleggerirà di certo il povero Raffaele, il quale vivrà dei momenti di angoscia. Al contempo, Susanna inizierà il suo tirocinio, avendo dunque modo di interloquire con Nicotera.

Lara, invece, non penserà minimamente di raccontare a Roberto di aver perso il bambino.

Upas, puntata 11/7: Eugenio incredulo

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda l'11 luglio, si assisterà a un duro confronto fra Eugenio e Raffaele. Quest'ultimo, difatti, troverà finalmente il coraggio di parlare di ciò che sta vivendo. Naturalmente sarà indispensabile avvisare Nicotera riguardo alla questione delle minacce di Valsano. Tuttavia, la confessione fatta al genero, non renderà di certo più sereno il marito di Ornella. Oltretutto Eugenio non sembrerà reagire bene alla rivelazione di suo suocero, rimanendo piuttosto incredulo. A quanto pare la vicenda del ricatto da parte di Lello Valsano aprirà non poche fratture nelle dinamiche della famiglia Giordano- Bruni.

Upas, episodio del 11 luglio: Susanna interagisce con Nicotera

Nel corso dell'episodio di Upas dell' 11 luglio, Susanna inizierà il suo tirocinio presso il Tribunale di Napoli. La giovane Picardi, a questo punto, avrà modo di interfacciarsi anche con Eugenio, colui per il quale tempo prima aveva avuto un'infatuazione. Tuttavia questa fase di vicinanza potrebbe essere un banco di prova per comprendere se tra i due ci possa essere o meno qualcosa di irrisolto.

Upas, anticipazioni 11/7: Lara continua a far finta di nulla

Le anticipazioni relative all'episodio di Upas che andrà in onda lunedì 11 luglio svelano che si parlerà anche di Lara. La donna, determinata a non perdere Ferri, sebbene questi non la ami, penserà al suo piano per tenerlo legato a lei. Martinelli sfrutterà la sua gravidanza, ormai conclusa, per far breccia nei sentimenti di Roberto.

Lara, difatti, non rivelerà le novità riguardo il suo aborto spontaneo, continuando a fingere di essere in attesa di un figlio di Ferri. La donna, infatti, per non far insospettire Roberto, continuerà a sviare le informazioni riguardo il suo stato di salute. Tuttavia, quest'ultimo, astuto e scaltro quale è, riuscirà a non capire che la donna che vive con lui abbia perso il bambino? La farsa di Martinelli potrebbe non andare avanti ancora per molto.