Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Michelangelo Tommaso (Filippo), Peppe Zarbo (Franco), Marina Tagliaferri (Giulia), Germano Bellavia (Guido), Nina Soldano (Marina), Alberto Rossi (Michele) e Luca Turco (Niko). Le nuove trame fanno riferimento ai nuovi episodi che saranno trasmessi dal 27 giugno al 1° luglio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla dichiarazione d'amore di Roberto a Marina, sulla gravidanza di Lara, sull'incontro fra Susanna e Nicotera e sul piano ideato da Raffaele per ingannare Viola e il marito.

Lara gelosa di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Roberto confesserà in maniera appassionata a Marina di essere innamorato di lei. Nonostante ciò, la donna sarà restia a lasciarsi andare ai suoi sentimenti, decidendo di mettere nuovamente distanza fra lei e Ferri. Lara si renderà conto della vicinanza fra i due ed inizierà a preoccuparsi per il suo bambino. Per questo motivo, deciderà di non rivelare a nessuno le nuove informazioni che ha avuto sulla gravidanza. Alberto deciderà di aiutare Clara ad affrontare l'esame orale per la maturità. I problemi di Clara, però, non si limiteranno alla prova di studio da affrontare, ma saranno anche causati dalla lettera di suo padre che la metterà in crisi.

La giovane, infatti, rifletterà a lungo se leggere o meno le parole del genitore, meditando di chiedere aiuto ad Alberto che si dimostrerà essere un valido alleato in questa circostanza.

Jimmy si perde

Susanna rivelerà a Serena di essere preoccupata all'idea di rivelare a Niko che sarà costretta a rivedere Nicotera a causa del suo tirocinio di magistrato.

Preoccupata per la reazione del compagno, la giovane mediterà a lungo prima di raccontargli la verità. Dopo aver saputo tutto, Niko sarà molto turbato al pensiero che Susanna possa lavorare con un collega di Eugenio. Nonostante ciò, la coppia riuscirà facilmente a ritrovare la serenità, soprattutto dopo che Niko si renderà conto che non esiste più nessuna tensione fra Nicotera e la sua compagna.

Virginia rivelerà a Rossella di aver preso un'importante decisione. Riccardo si renderà conto che Michele si comporta con freddezza nei suoi confronti e ne parlerà alla fidanzata che minimizzerà la situazione. Invogliata dai suoi famigliari, Bianca ideerà un piano per attirare l'attenzione di Antonello.

Chiara tenterà di convincere Nunzio a fuggire insieme all'estero ma le cose non andranno come loro si sarebbero aspettati. Jimmy si perderà in un quartiere che non conosce, finendo per scontrarsi con una situazione che potrebbe rivelarsi molto pericolosa. Mariella aiuterà Speranza a riappacificarsi con Samuel per poi organizzare un pranzo per fare conoscere meglio quest'ultimo con Espedito. Raffaele inviterà Eugenio e Viola nuovamente a pranzo in modo da riuscire ad accedere facilmente al pc portatile del magistrato.