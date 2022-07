Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissata alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, Chiara lascerà la città da sola senza Nunzio e per il ragazzo sarà difficile gestire la nuova situazione creatasi. Inoltre Manuela proverà a convincere Micaela a non partire con il fotografo appena conosciuto, mentre Marina sarà assalita dai dubbi sulla sua relazione con Ferri dopo che incontrerà Fabrizio.

Speranza e Mariella si intromettono tra Espedito e Samuel

Nella puntata di "Un posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 25 luglio, Franco, Angelo e Katia mostreranno tutta la loro preoccupazione in quanto è ormai evidente la partenza di Chiara e Nunzio. Le cose, però, potrebbero andare molto diversamente da quanto auspicato dai due giovani. Intanto Manuela scorgerà dei messaggi sul telefono di Micaela e si confronterà immediatamente con lei, chiedendole quali sono i suoi propositi. Inoltre Guido inviterà espressamente Speranza e Mariella a non intromettersi nel rapporto deficitario tra Espedito e Samuel, ma le donne non seguiranno i suoi consigli.

Nell'episodio di martedì 26 luglio, Chiara deciderà di lasciare la città da sola e Nunzio dovrà affrontare questa nuova situazione creatosi.

Franco si troverà a dover gestire i sensi di colpa nei confronti del figlio. Nel frattempo Raffaele cercherà di ricucire il rapporto con Ornella, ma quest'ultima sarà sempre più incerta riguardo il suo matrimonio con l'uomo. In tutto questo Espedito e Speranza trascorreranno una giornata insieme nel caseificio, ma questo determinerà in lui l'aumento dei pregiudizi verso la donna.

Nunzio prova a contattare Chiara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 27 luglio, Manuela persuaderà Micaela a non andare via con il fotografo conosciuto da poco e pur tutelare il benessere di Jimmy, potrebbe compiere un gesto imprudente. Intanto Nunzio proverà in ogni modo a contattare Chiara. Franco invece sarà assalito dal rimorso di non avere comunicato al figlio di avere visto la donna in aeroporto.

Inoltre Speranza sarà infuriata con Samuel, in quanto a suo dire non le è stata accanto contro il padre.

Nella puntata di giovedì 28 luglio, Marina vedrà Fabrizio e sarà assalita dalle incertezze in merito al proprio legame con Ferri. [VIDEO]Lara invece proseguirà nel suo scopo di tenere Roberto al suo fianco. Nel frattempo Manuela sarà in ansia per Jimmy ed alla fine sceglierà di andare via per le vacanze insieme a Filippo, Serena ed i bambini. In tutto questo Mariella parlerà con Speranza e quest'ultima porgerà le sue scuse a Samuel. L'atteggiamento portato avanti dal ragazzo non faranno altro che aumentare le sue incertezze.

Giulia ha un incontro con una sua vecchia conoscenza

In base agli spoiler di venerdì 29 luglio, per celebrare la messa in onda dell'episodio numero 6000, una figura fino ad ora rimasta in una posizione defilata, assumerà il ruolo principale. Questo personaggio racconterà gli intrighi ed i pettegolezzi del Palazzo Palladini. Infine si assisterà ad un incontro tra Giulia ed una sua vecchia conoscenza.