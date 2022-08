In tanti si aspettavano di più dai protagonisti della ventunesima edizione di Amici: Luigi, Alex, Sissi e Albe, però, fino ad ora non hanno brillato in fatto di vendite e questo sembra aver fatto storcere il naso a Maria De Filippi. Per assicurarsi di non incappare in altri "flop", la conduttrice Mediaset avrebbe apportato alcuni cambiamenti al meccanismo della prossima stagione del suo talent-show: nuove regole e la sostituzione delle due professoresse meno "incisive", Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

I buoni ascolti che ha fatto registrare la scorsa edizione di Amici, purtroppo non hanno trovato riscontri nelle vendite dei dischi dei ragazzi del cast. I finalisti Alex, Luigi, Sissi e Albe, infatti, hanno ottenuto numeri piuttosto bassi, soprattutto se paragonati a quelli dei loro "predecessori" Sangiovanni, Aka7even e Deddy.

Il mancato exploit dei protagonisti dell'anno passato, dunque, avrebbe deluso molto Maria De Filippi, da sempre attentissima su tutto quello che riguarda i giovani artisti che lei lancia nel mondo della musica e della danza.

La conduttrice credeva tanto negli allievi della ventunesima stagione del suo talent-show ma, dati alla mano, nessuno di loro ha particolarmente brillato in fatto di cd venduti o di certificazioni ottenute.

Un rumor che sta circolando in queste ore sul web, dunque, sostiene che la presentatrice avrebbe deciso di apportare dei significativi cambiamenti al suo storico format, soprattutto per evitare altri flop.

Chi va e chi resta ad Amici

Il fatto che nessuno dei finalisti di Amici 21 sia riuscito a cavalcare il successo e la popolarità data dalla partecipazione al talent di Canale 5, avrebbe spinto Maria a rivedere alcune regole del suo programma.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che la presentatrice Mediaset sarebbe pronta a modificare qualche meccanismo del suo format per far sì che i telespettatori possano riavvicinarsi ai ragazzi della scuola, cosa che nell'ultima edizione non è capitata come lei avrebbe voluto.

Per rinnovare la trasmissione che quest'anno taglia l'importante traguardo della sua 22esima stagione, De Filippi sarebbe partita dalla commissione interna.

Resasi conto che non tutti i professori hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, la padrona di casa ha deciso di non riconfermarne due: Veronica Peparini e Anna Pettinelli, infatti, da metà settembre saranno sostituite da Emanuel Lo e Arisa.

Il cast completo di Amici

Maria De Filippi, dunque, ha scelto di rinunciare alle due insegnanti che hanno lasciato meno il segno soprattutto nelle puntate serali di qualche mese fa: la squadra capitanata da Pettinelli e Peparini, infatti, veniva considerata poco e solamente un loro allievo è riuscito ad approdare in finale a fatica (Albe La Malfa, eliminato per primo dal televoto).

La presentatrice di Amici, dunque, ha richiamato la "vivace" Arisa e ha sostituito la coreografa Veronica con un altro professionista della danza: Emanuel Lo.

Tutti gli altri docenti che hanno contribuito al successo d'ascolti della passata edizione, sono stati riconfermati.

A partire dalla prima puntata (che dovrebbe essere registrata giovedì 15 settembre, per poi essere trasmessa in televisione domenica 18), dunque, rappresenteranno la categoria canto Zerbi, Cuccarini e la rientrante Arisa.

I ballerini della classe 2022/2023, invece, saranno seguiti e sostenuti da: Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e dalla new entry di hip-hop che in passato è stato giudice di molte sfide.