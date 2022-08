Quando manca meno di un mese all'inizio dell'edizione 2022/2023 di Amici, in rete circolano parecchi Gossip soprattutto sul cast che Maria De Filippi ha messo su durante le vacanze. Nel corso della prima puntata del 18 settembre, ad esempio, dovrebbero prendere parte sia i sei professori che alcuni ex allievi, che potrebbero fare il "passaggio di testimone" con i nuovi cantanti e ballerini della scuola. Nunzio Stancampiano dovrebbe essere tra gli ospiti del debutto, ma si vocifera che Maria De Filippi abbia in serbo per lui un ruolo fisso nel talent-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La scuola di Amici riaprirà ufficialmente domenica 18 settembre ma, stando ai più recenti rumor, la puntata d'esordio della ventiduesima edizione dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo, probabilmente giovedì 15.

I fan non vedono l'ora di scoprire i nuovi allievi della classe, la commissione interna di quest'anno e gli ospiti che si alterneranno di settimana in settimana in studio.

Un gossip che sta circolando da qualche giorno in rete, ad esempio, sostiene che alle prime riprese stagionali del talent-show dovrebbero partecipare alcuni ex alunni, forse i più amati dell'edizione che si è conclusa a maggio scorso.

Tra i ragazzi che Maria De Filippi avrebbe richiamato per fare il passaggio di testimone con i nuovi protagonisti, ci sarebbe anche Nunzio Stancampiano, il ballerino di latinoamericano che ha brillato al serale 2022.

Le novità nella scuola di Amici

Gli ospiti della prima puntata di Amici 22, dunque, dovrebbero essere gli allievi più rappresentativi della passata edizione: LDA, Alex Wyse, Albe La Malfa, Sissi Cesana, Michele Esposito, Nunzio Stancampiano e il vincitore Luigi Strangis.

Tornado al ballerino che un anno fa è stato "pupillo" di Raimondo Todaro, si vocifera che la sua partecipazione alla nuova stagione del talent Mediaset potrebbe non limitarsi ad un'apparizione nell'appuntamento dedicato alla formazione della classe 2022/2023.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che il siciliano potrebbe entrare a far parte del cast fisso del programma su espressa volontà di Maria De Filippi: la conduttrice avrebbe pensato un ruolo ben preciso per il giovane che solo pochi mesi fa ha intrattenuto e divertito milioni di spettatori.

Non è da escludere, dunque, che Nunzio prenda parte a varie puntate del format di Canale 5 anche per portare avanti il rapporto conflittuale con la maestra Alessandra Celentano.

Voci di flirt con Cosmary, ballerina di Amici

Per Nunzio, però, non ci sarebbero novità solamente in ambito professionale.

Nelle ultime settimane, infatti, il ragazzo è finito al centro del gossip per un nuovo ma ancora presunto flirt. Come dimostrano alcune foto che i curiosi hanno scattato su una spiaggia siciliana, il ballerino ha trascorso il Ferragosto in compagnia di Cosmary Fasanelli, anche lei allieva di Amici 21 ed ex fidanzata di un altro protagonista del format.

A poco più di un mese di distanza dalla fine della storia d'amore con Alex Wyse, infatti, la pugliese è tornata al centro delle chiacchiere per la possibile frequentazione col collega con il quale ha condiviso il palco del Radionorba Battiti Live tra giugno e luglio.

Da quando hanno cominciato a circolare questi rumor, i due danzatori non si sono ancora esposti per smentirli o per commentarli in qualche modo: molti fan, dunque, sono ormai certi che tra Nunzio e Cosmary sia nato qualcosa, e la conferma potrebbe averla data Alex quando ha smesso di seguire entrambi su Instagram dopo aver appreso le voci sul presunto flirt.