Nuovi intrighi animeranno villa Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara. Secondo quanto svelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Gaffur non si arrenderà all'idea di non essere più il capomastro della tenuta e agirà in maniera subdola per riavere il suo posto. Un volta riuscito nel suo intento, immediatamente, Cengaver e Demir lo coinvolgeranno in nuovi loschi affari per poter bloccare un importante affare di Fekeli e Yilmaz. Insomma, il capomastro riprenderà tutte le sue mansioni sia quelle ufficiali che quelle segrete.

Il piano di Gaffur per avere il suo vecchio posto

Secondo le anticipazioni di Terra amara, nelle prossime puntate l'attenzione si concentrerà sulla figura di Gaffur. Dopo aver tentato di uccidere Yilmaz in ospedale, sia il capomastro che la moglie Saniye perderanno il lavoro. Potendo contare su un piccolo gruzzoletto messo da parte, la coppia si rifugerà a casa di una zia, ma i rapporti tra Saniye e quest'ultima si faranno tesi.

Per accontentare la moglie che vorrebbe tornare alla villa, Gaffur arriverà a minacciare Hunkar, che però fingendo di sottostare al suo volere ordirà un piano e lo minaccerà a sua volta. A questo punto Gaffur verrà riassunto con la moglie, ma avrà un ruolo diverso: non sarà più capomastro, ma avrà un posto di inferiore importanza.

Il fatto che il suo vecchio impiego sia stato dato a un lavoratore oiù giovane non andrà giù a Gaffur, il quale userà un mezzo subdolo per tornare al suo posto di potere all'interno della tenuta.

Cengaver e Demir contro Fekeli e Yilmaz

Fingendo di essere amico del nuovo capomastro, Gaffur lo inviterà a un picnic e lo farà ubriacare.

A questo punto l'uomo libererà i cavalli dei Yaman, che se ne andranno liberi per la tenuta. Non appena Demir si renderà conto che i suoi cavalli non sono nella stalla si recherà dal capomastro, che aveva il compito di vegliare su di loro, e si renderà conto che è ubriaco. Sul tutte le furie gli leverà il titolo di capomastro ridandolo di fatto a Gaffur, che così raggiunggerà il suo scopo.

Saniye sarà felicissima di sapere che il marito ha di nuovo un posto di potere, ma subito l'uomo verrà coinvolto in un subdolo affare. Demir e Cengaver sapranno che Yilmaz e Fekeli hanno una grossa partita di cotone da distribuire oltre il confine e cercheranno di sabotare il loro affare. A questo scopo diranno a Gaffur di intercettare il carico e bagnare la merce in modo tale da renderla inutilizzabile. Riuscirà il capomastro nel suo intento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.