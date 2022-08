Il video mostrato da Deinaira Marzano sul suo profilo Instagram lascia poco spazio a dubbi: Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano sembrano essere una coppia. I due ballerini che hanno preso parte all'edizione numero 21 di Amici sono stati 'beccati' da un fan mentre entravano in un bar tenendosi mano nella mano. Di solito questo tipo di confidenze non è tipico di chi ha solo un rapporto di amicizia bensì fa pensare che tra i due giovani sia nato l'amore. Inoltre, questa ipotesi sembrerebbe essere valida anche alla luce delle voci che volevano i due molto vicini.

Probabilmente non si trattava di un pettegolezzo ma della realtà.

Nunzio e Cosmary sempre più vicini

Nella vita di Nunzio Stancampiano potrebbero esserci diverse novità. Se dal punto di vista lavorativo alcune indiscrezioni circolate sul web vogliono il ballerino di danze latine prossimo ad entrare a far parte del cast di Amici 22 in qualità di 'motivatore' dei nuovi talenti, anche dal punto di vista sentimentale qualcosa bolle in pentola. Qualche giorno fa, l'ex alunno di Raimondo Todaro è stato visto nella sua Sicilia con la ballerina Cosmary.

Quest'ultima ha da poco concluso la sua frequentazione con Alex, anche lui ex alunno di Amici. In quell'occasione, i fan più attenti hanno notato che il cantante aveva smesso di seguire sui social entrambi, e ciò ha fatto subito pensare che tra Cosmary e Nunzio potesse esserci in ballo molto più di una conoscenza.

Fasanelli era intervenuta sui social ma il suo messaggio, in cui chiedeva rispetto della sua privacy visto che nessuno sapeva come le cose si fossero realmente svolte, era stato abbastanza criptico visto che non confermava ma neanche smentiva la sua storia con il 'collega'. Ad oggi, i dubbi sembrano aver trovato risposta, grazie ad un video che un utente ha inviato a Deianira Marzano, la quale non ha esitato a condividerlo con i suoi follower.

I due ballerini mano nella mano

Nel video in questione, si vedono nitidamente Nunzio e Cosmary mentre mano nella mano entrano in un bar della Puglia. Per la blogger non vi sono dubbi sul fatto che i due fanno coppia e in effetti ormai pare evidente che sia proprio così. Cosmary e Nunzio hanno avuto percorsi differenti all'interno della scuola.

Lei è uscita dal programma poco prima della fase serale, mentre Stancampiano ha fatto il suo ingresso prima della fase finale per sostituire Mattia Zenzola che si era infortunato.

I due poi hanno avuto modo di frequentarsi dopo la fine del talent, visto che entrambi hanno fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live 2022. Che sia nato qualcosa in quella circostanza tra un passo di danza e l'altro? Saranno solo i diretti interessati, se lo vorranno, a dire qualcosa di più in merito.