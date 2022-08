La tensione è massima in Terra Amara, dopo che Umit ha deciso di vendicarsi e farla pagare a Demir per averla tradita e ingannata. Tutto inizierà con un confronto acceso tra Sevda, sua figlia e Yaman, che si incontreranno in un luogo isolato per discutere riguardo gli ultimi accadimenti, che hanno scombussolato non poco le loro vite. Ma anche per Fekeli ci sarà un colpo di scena che lo metterà in seri guai.

Anticipazioni di Terra Amara: Sevda muore

La situazione è molto tesa in Terra Amara: Demir e Zuleyha hanno scoperto che Sevda e Umit sono madre e figlia, rimanendone sconvolti.

Le due non hanno altra scelta che lasciare la città e sarà Demir a incontrarle l'ultima volta, per dare loro la macchina e il denaro necessario per fuggire.

I tre si ritrovano in una radura e non manca un confronto molto acceso, nel quale Umit grida tutta la sua rabbia nei confronti di Demir. Successivamente, la giovane donna si mette in macchina ma, dopo averla accesa, perde la testa.

Come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Umit spara contro Demir ma colpisce Sevda, che cade a terra esanime. Demir, nel panico, prende una decisione inaspettata che lo metterà in seri guai.

Demir decide di salvare Umit dalla prigione

Senza pensarci troppo, Demir prende Sevda, ormai priva di vita, e la nasconde nel bagagliaio.

Una volta arrivato a casa, ripensa al suo ultimo desiderio, quello che vedere Umit sana e salva lontano da Cucurova. E così, sentendosi in colpa nei confronti dell'ormai ex fidanzata, decide di sacrificarsi e salvarla dalla prigionia, dato che ha ucciso sua madre.

Alla magione. Demir nasconde il corpo di Sevda e, pochi minuti dopo, incrocia Zuleyha, che nota la sua agitazione.

A peggiorare la situazione, il fatto che Zuleyha noti delle macchie di sange sulla macchina di Demir: come farà a giustificarsi?

Sevda seppellita da Demir, spoiler Terra Amara

Zuleyha tempesterà di domande Demir dopo ciò che avrà visto, ma Yaman non proferirà parola, cercando disperatamente di nasconderle la verità, una verità che pesa moltissimo.

La notte è lunga e Demir deve decidere cosa fare della povera Sevda, mentre Umit è lontana, come desiderava tanto sua madre. E così, come raccontano le anticipazioni di Terra Amara, ecco che Demir prende una pala e scava una buca per seppellire la povera donna.

Mentre Demir è impegnato a occultare le prove che incastrerebbero Umit, Fekeli è in strada e si trova improvvisamente davanti a una macchina che gli taglia la strada: ci sarà uno scontro e Fekeli, dopo essere sceso dall'auto, si renderà conto che il malcapitato ha perso la vita. Che cosa deciderà di fare? Chiamerà i soccorsi o scapperà? Non resta che attendere le prossime puntate della soap per scoprirlo.