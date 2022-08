Mina Settembre 2 tornerà in onda in questa nuova stagione televisiva Rai 2022. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della fiction con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zenio e Claudio Pasotti riserverà ancora grandi colpi di scena e, uno di questi sarà incentrato sul triangolo che avrà come protagonista Gelsomina.

Tuttavia, per la protagonista interpretata da Serena Rossi, arriverà anche il momento di affrontare le bugie della sua migliore amica Irene, interpretata dall'attrice Christiane Filangieri.

Ecco quando ritorna Mina Settembre 2 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Mina Settembre 2 rivelano che la fiction andrà in onda a partire da domenica 25 settembre in prime time su Rai 1.

Pur essendo una serata decisamente delicata, dato che in quella stessa data ci saranno le elezioni politiche, la Rai ha scelto comunque di programmare in prime time l'attesissimo ritorno della fiction con protagonista l'assistente sociale più famosa e amata del piccolo schermo.

Ma quali saranno i colpi di scena che terranno banco in queste nuove puntate della serie? Le anticipazioni rivelano che la protagonista Gelsomina si ritroverà al centro di un vero e proprio triangolo sentimentale.

Gelsomina divisa tra Claudio e Domenico: anticipazioni Mina Settembre 2

Da un lato, infatti, ritroverà l'affascinante ginecologo Domenico Gambardella, verso il quale continua a nutrire una profonda attrazione e poi dall'altro ci sarà il suo ex marito Claudio De Carolis, che proverà in tutti i modi a farsi perdonare e a riconquistare la donna.

Una situazione non facile per Gelsomina che, tuttavia, nel corso delle nuove puntate di Mina Settembre 2 si ritroverà a dover fare la fatidica scelta finale: chi dei due riuscirà ad avere la meglio e a conquistare completamente il cuore dell'assistente sociale?

In attesa di scoprirlo, bisognerà capire anche come si evolverà la situazione tra Mina e la sua migliore amica Irene, dopo che aveva scoperto le clamorose bugie che le ha tenuto nascosto per tutti questi anni.

Mina deve affrontare le bugie di Irene: anticipazioni Mina Settembre 2

Nel finale della prima stagione, Mina scoprì che Irene aveva avuto una relazione clandestina con suo padre (ormai defunto) e che da quel rapporto nacque anche un bebè.

Il figlio di Irene, quindi, non è nato dal matrimonio con Paolo ma dalla relazione giovanile che ha avuto con il padre di Gelsomina.

Un vero e proprio choc per l'assistente sociale che, in queste nuove puntate della seconda stagione, dovrà capire se perdonare la sua migliore amica oppure chiudere per sempre il loro rapporto.

E poi ancora, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che ci sarà spazio anche per due new entry nel cast: trattasi di Marisa Laurito nei panni di zia Rosa e Antonia Liskova, che vestirà i panni della psicoterapeuta Giulia.