Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che arriverà il fatidico momento della svolta per Vittorio Conti. Dopo un periodo di grande sofferenza, dettato dalla fine della sua relazione con Marta Guarnieri, anche per il proprietario del celebre grande magazzino arriverà il momento di dare una svolta alla sua vita.

Spazio anche al ritorno in scena del personaggio di Maria, la quale spiazzerà per il cambiamento che deciderà di apportare al suo look dopo la fine della relazione con Rocco e il soggiorno a Roma.

Vittorio Conti ritrova l'amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, rivelano che per Vittorio Conti arriverà il momento di concentrarsi non solo sulla sua carriera professionale ma anche sull'amore.

Come svelato dallo stesso Alessandro Tersigni nel corso di una intervista, gli sceneggiatori gli hanno già svelato che in questa settima stagione della soap opera, ci sarà spazio per l'arrivo di una nuova fiamma che farà breccia nel suo cuore.

Eppure, fino a questo momento, non si conosce ancora il nome della fortunata che nel corso della settima stagione riuscirà a far capitolare l'affascinante proprietario del Paradiso.

Matilde potrebbe conquistare Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Tra le favorite, spicca il nome della new entry Matilde Frigerio, moglie di Tancredi Di Sant'Erasmo, la quale arriverà a Milano dopo un periodo di crisi coniugale con suo marito.

Matilde, grazie alla sua intraprendenza e alla sua esperienza nel campo dell'imprenditoria, verrà assunta da Adelaide come sua "vice" per quanto riguarda la gestione del grande magazzino.

Tuttavia, non si esclude che il cuore Vittorio possa tornare a battere grazie all'affascinante Maria, la quale tornerà a Milano dopo un lungo soggiorno a Roma.

Maria torna cambiata, Gemma punita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 nuove puntate

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la presenza di Maria non passerà inosservata: la ragazza si presenterà in città con un look completamente diverso, da vera signora e pronta a mettere in pratica ciò che ha imparato durante il corso da stilista fatto a Roma.

Occhi puntati anche su Gemma: le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, dopo aver causato problemi a Gloria e Stefania, sua mamma Veronica deciderà di punirla.

Gemma, infatti, non ha trascorso un'estate all'insegna del divertimento e della spensieratezza come le altre sue colleghe veneri bensì è stata mandata in convento. Veronica ha voluto che sua figlia imparasse la lezione e per un po' di tempo l'ha tenuta lontana da Milano.

Il ritorno de Il Paradiso 7 'spazza via' la soap opera Sei Sorelle dal daytime di Rai 1

Insomma, una settima stagione che promette bene dal punto di vista delle trame e degli intrecci che sapranno tenere gli spettatori incollati ai televisori per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.

L'appuntamento con la prima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore 7 è fissato dal 12 al 16 settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 a partire dalle 15.55.

La soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina tornerà così a prendere il posto di Sei Sorelle, la serie iberica che questa estate ha provato a sostituire l'appuntamento con Il Paradiso, ma senza ottenere lo stesso successo sul fronte ascolti, con una media che non ha superato neppure la soglia del milione di spettatori al giorno.