Mina Settembre 2 è la fiction più attesa della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Gelsomina, interpretata da Serena Rossi, ma in questa seconda stagione ci sarà spazio anche per delle new entry.

Una di queste porta il nome di Marisa Laurito, la celebre attrice napoletana che gli spettatori e appassionati vedranno nei panni di zia Rosa. Proprio la new entry di questa stagione, in una recente intervista, ha svelato dei retroscena su quella che sarà la scelta in amore di Gelsomina.

Cosa succederà nelle nuove puntate di Mina Settembre 2

Nel dettaglio, al centro delle nuove trame di Mina settembre 2 ci sarà la difficile scelta sentimentale che dovrà fare la protagonista, interpretata da Serena Rossi.

Dopo essersi ritrovata divisa tra l'ex marito Claudio e la nuova fiamma Mimmo, per l'assistente sociale arriverà il momento di far pace con se stessa e i suoi sentimenti, arrivando così ad una decisione finale.

A tal proposito, un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalla new entry di questa seconda stagione della fiction. Trattasi dell'attrice partenopea Marisa Laurito che, nelle nuove puntate, vestirà i panni di zia Rosa.

La scelta finale di Gelsomina al centro delle nuove puntate di Mina Settembre 2

"Interpreto la sorella di Olga, la mamma di Mina. Le due hanno caratteri opposti. Mentre Olga è una persona facile, zia Rosa è una donna solare", ha svelato l'attrice spoilerando un po' di caratteristiche del suo personaggio.

"Zia Rosa entra nella vita di tutti e diventa un punto di riferimento per la nipote", ha aggiunto ancora Marisa Laurito sottolineando come questo nuovo personaggio avrà un ruolo chiave per la protagonista Gelsomina.

Sarà proprio zia Rosa a dare una mano a Mina affinché arrivi al più presto ad una decisione finale dal punto di vista sentimentale?

Retroscena Mina Settembre 2: la verità sulla scelta finale di Gelsomina

"Zia Rosa ce la metterà tutta, ma la nipote spesso fa di testa sua. Ne vedrete delle belle", ha svelato l'attrice partenopea confermando di fatto che, pur diventando un personaggio di riferimento per la sua amata Gelsomina, questa, alla fine, prenderà la sua decisione di testa sua, senza lasciarsi influenzare più di tanto dai giudizi esterni.

Quale sarà, a questo punto, la decisione finale della protagonista nelle nuove puntate di Mina Settembre 2? Deciderà di perdonare il suo ex marito Claudio oppure si lascerà definitivamente alle spalle il passato, intraprendendo una nuova relazione con l'affascinante ginecologo Mimmo? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.