Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse dall'8 al 13 agosto sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Paris Buckingham scoprirà il segreto di Quinn Fuller e Shauna Fulton. La sorella di Zoe, infatti, apprenderà che la madre di Flo non ha avuto una storia con Carter Walton ma l'ha avuta la sua amica.

Beautiful: anticipazioni da lunedì 8 a sabato 13 agosto

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate che i fan avranno modo di vedere da lunedì 8 a sabato 13 agosto in prima visione assoluta raccontano che Justin non pronosticherà nulla di buono dopo la scelta di Bill di consegnarsi alla polizia come suo figlio.

Nel frattempo, Hope sarà disperata, sebbene cerchi di farsi forza per sostenere Liam. A tal proposito, Brooke informerà Ridge, Thomas e Steffy, che reagiranno molto male alla notizia.

Carter, invece, avrà dei rimorsi di coscienza, tanto da giustificarsi con Eric, che continuerà a credere che sia andato a letto con Shauna. Proprio quest'ultima subirà una forte pressione quando Flo le chiederà se ha avuto un incontro intimo con l'avvocato davanti a Paris.

Zoe scopre che Quinn è l'amante di Carter

Nelle puntate 8-13 agosto di Beautiful, Flo apparirà stupita quando la madre le confermerà di aver avuto un breve flirt con Carter. Una versione, che insospettirà Paris mentre Zoe dirà all'avvocato di temere che lui provi qualcosa per Shauna.

Ma Walton rassicurerà la modella di non provare nulla per lFulton senior. D'altro canto, Quinn convincerà la migliore amica a mantenere il segreto. Una conversazione, che però sarà udita da Paris, la quale apprenderà che Quinn è l'amante di Carter e non Shauna.

La dipendente della fondazione, infatti, capirà che la madre di Flo ha coperto l'amica, che però apparirà ancora innamorata di Eric e ha paura che il suo segreto venga scoperto sia da suo marito che da Zoe.

Una novità, che lascerà senza parole Buckingham, che vorrà rivelare il segreto a tutti ma Shauna deciderà di fermarla.

Eric è Fuller festeggiano il loro nuovo inizio

Eric e sua moglie, intanto, festeggeranno felici il loro nuovo inizio. A tal proposito, Fuller crederà di aver riconquistato il marito dopo una notte di passione passata insieme.

Ma ecco, che Shauna si metterà in contatto con lei, informandola che Paris ha scoperto della sua tresca con Carter, tanto da volerlo raccontare a tutti. In seguito, Fulton senior cercherà di convincere la sorella di Zoe a tenere la bocca chiusa mentre Carter si complimenterà con Eric per aver dato una seconda chance alle sue nozze con Quinn. Infine Paris sarà sul punto di raccontare alla sorella la verità sulla Fuller.