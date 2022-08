Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas in onda il 3 agosto svelano nuovi colpi di scena. Marina e Roberto decideranno di apparire pubblicamente insieme. Sarà proprio in questo frangente che la coppia incontrerà una persona con cui in passato ha avuto a che fare. Al contempo per Lara si presenteranno i primi ostacoli riguardo il continuo dei suoi piani.

Riccardo farà fatica ad accettare che Rossella abbia rifiutato la proposta di andare a convivere. La giovane Graziani, invece, riceverà una bruttissima notizia che potrebbe riguardare il suo amico Corrado.

Serena scoprirà che Manuela si è finta Micaela per non deludere Jimmy. Tuttavia la donna non saprà se tacere o nascondere il segreto delle sorelle.

Upas, trama del 3 agosto: Marina e Roberto escono allo scoperto

Nel corso della puntata di Upas in onda mercoledì 3 agosto sarà dato spazio alle vicende sentimentali della coppia formata da Marina e Roberto. I due, nonostante le interferenze di Lara, sembrano decisi a vivere la loro storia d'amore. Pertanto decideranno di partecipare ad un evento importante insieme. Si tratta della prima apparizzione pubblica della coppia, e le sorprese potrebbero non mancare. Difatti i due imprenditori, nel corso della cerimonia, si imbatteranno in una loro vecchia conoscenza.

Gli spoiler, però, non preannunciano di chi possa trattarsi nello specifico.

Upas, puntata del 3/8: Martinelli ha bisogno di soldi

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Upas dell'8 agosto si parlerà anche di Lara. La donna sembra decisa a portare a termine i suoi loschi piani, ingannando Ferri. Tuttavia la signora Martinelli dovrà fare i conti con un imprevisto non certo facile da gestire.

Lara, difatti, avrà bisogno di soldi per comprare il bambino da spacciare per suo. A quanto pare, però, la donna non avrà liquidità a disposizione, andando incontro a concrete difficoltà economiche.

Upas, spoiler 3 agosto: una brutta notizia per Ross

Gli spoiler dell'episodio di Upas previsto per il 3 agosto svelano che Riccardo sembrerà non mandare giù il rifiuto da parte di Rossella alla proposta di convivenza.

La ragazza, tuttavia, ben presto sarà raggiunta da una terribile notizia che potrebbe riguardare il suo amico Corrado. Dunque, nonostante il malumore di Crovi, Rossella avrà altro a cui pensare.

Un posto al sole, anticipazioni 3/8: Serena ha dei dubbi

Dunque Serena ha capito che sua sorella Manuela si è finta Micaela per non ferire Jiimmy. Tuttavia, le anticipazioni svelano che la maggiore delle Cirillo sarà assalita dai dubbi riguardo il comportamento da assumere. La giovane, difatti, non saprà se raccontare o meno la verità a Niko riguardo ciò che ha appreso.