Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da domenica 14 a sabato 20 agosto ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, Hope e Liam si incontreranno nel parlatoio del carcere e si daranno forza a vicenda. Intanto Thomas scoprirà che Vinny si è suicidato: Liam quindi è innocente. A questo punto Forrester junior dovrà dire la verità a tutti. Poi però Thomas incontrerà Justin e gli dirà che Spencer è innocente, ma l'avvocato colpirà Forrester junior alla testa, gli farà perdere i sensi e lo terrà prigioniero.

Successivamente Justin dirà a Thomas che vorrebbe impadronirsi della Spencer Publications e quindi non libererà BIll e suo figlio Liam di prigione, per questo vorrà far sparire le prove che ha trovato Thomas sul suo cellulare.

Hope e Liam si incontreranno nel parlatoio del carcere e - pur attraverso un vetro - si faranno forza a vicenda. Nel mentre Wyatt e Justin presenteranno anche un Bill combattivo come sempre, anche se sarà avvilito di non poter aiutare Liam in alcun modo.

Intanto, Bill spronerà Justin ad indagare sulla vicenda e trovare una linea di difesa per suo figlio. Allo stesso tempo, l'uomo solleciterà suo figlio Wyatt a pensare agli affari di famiglia.

Invece, Brooke sarà molto sorpresa che Liam ha detto proprio a Thomas di stare vicino alla sua famiglia, ma Ridge crederà nelle buone intenzioni di suo figlio.

Successivamente Ridge noterà che i pensieri di Thomas saranno sempre rivolti a Hope, ma non sarà d'accordo con Brooke sul fatto che possa esserne ossessionato.

Carter nel mentre vuole confessare a Zoe la verità su Quinn, ma quest'ultima lo dissuaderà.

Intanto Paris e Quinn saranno nuovamente felici con i loro rispettivi partner. Allo stesso tempo, Hope sarà disperata e si farà consolare da Thomas.

Nel frattempo, Ridge e Brooke discuteranno sull'idea di Liam che Thomas debba prendersi cura di Hope e dei bimbi, mentre lui è in prigione.

In particolare Logan penserà che sia una cattiva idea che Forrester junior debba occuparsi di sua figlia e dei nipoti, ma Ridge minimizzerà la domanda.

Poco dopo Zende aggiusterà il cellulare di Thomas e arriveranno - oltre ai messaggi - anche il video in cui Vinny che si getta sotto l'auto di Liam . Thomas a quel punto sarà sconvolto perché capirà che Liam è ingiustamente in carcere, in quanto si è trattato di un suicidio.

Dunque, Forrester junior sarà l'unico a conoscere la verità sulla morte di Vinny e pare pronto a rivelarlo a tutti, ma incrocerà Justin e lo dirà a lui per primo. L'avvocato però senza un apparente motivo, colpirà Thomas alla testa e gli farà perdere i sensi.

Nel frattempo Hope e Steffy parleranno della difficile situazione in cui si trovano, in quanto Liam sarà in prigione e non può vedere la sua famiglia e le sue figlie. Allo stesso tempo anche Bill si troverà in prigione e discuterà con Katie. Intanto però sia padre che figlio sperano di uscire presto di prigione grazie a Justin. Quest'ultimo però terrà Thomas prigioniero perché non vorrà che dica a tutti che Vinny si è suicidato. Infatti, Justin non avrà nessuna intenzione di liberare Bill e Liam di prigione, ma vorrà lasciarli in prigione per impadronirsi della Spencer Publications.

Infine Liam chiederà a suo padre se ci siano novità, ma Bill dirà che Justin si sta occupando di tutto e che lui si fida al 100% dell'avvocato.