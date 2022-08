Chi ci sarà e chi no nel cast di Uomini e donne 2022/2023? I retroscena sul programma di Maria De Filippi rivelano che, nel corso della prossima edizione in programma a partire dal 19 settembre, potrebbe esserci il ritorno di un ex cavaliere del trono over.

Trattasi di Marcello Messina che, in passato, fu protagonista di un flirt (finito male) con la dama Ida Platano. Tra i volti in bilico, invece, spiccherebbe quello di Riccardo Guarnieri, che potrebbe non essere confermato dalla redazione del dating show Mediaset.

Riparte l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel corso della stagione televisiva 2022/2023 con nuove puntate che andranno in onda nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La messa in onda del talk show condotto da Maria De Filippi è confermato alle 14:45 e, anche quest'anno, si punterà sul binomio tra trono over e trono classico.

Ma chi saranno i nuovi protagonisti della trasmissione Mediaset? Chi rimetterà piede in studio e chi non ci sarà?

Marcello potrebbe tornare in studio a Uomini e donne 2022/23

I retroscena su Uomini e donne 2022/2023 non mancano e, stando a quanto riportato in rete, tra i nomi in lizza per un clamoroso ritorno in studio, ci sarebbe quello di Marcello Messina.

Trattasi di un ex cavaliere del trono over che, ai tempi della sua partecipazione, fu protagonista di un avvicinamento con la dama Ida Platano.

Peccato, però, che la relazione tra i due non abbia dato i frutti sperati e non siano mai riusciti a trasformare tale conoscenza in una storia d'amore fuori dal programma Mediaset.

Marcello, poi, dopo l'addio al programma iniziò una frequentazione con una concittadina ma, anche questo flirt, è finito.

Tornato single da poco, ecco che per Marcello potrebbero riaprirsi di nuovo le porte del parterre di Uomini e donne trono over, a partire da settembre.

Riccardo Guarnieri a rischio uscita dal cast di Uomini e donne 2022/23

Nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi, Marcello ritroverebbe sicuramente la dama Ida Platano, la quale sarebbe confermatissima nel cast della prossima stagione di Uomini e donne 2022/2023.

Situazione diversa, invece, per il cavaliere Riccardo Guarnieri, la cui presenza potrebbe essere in bilico nello studio della trasmissione Mediaset.

A quanto pare, infatti, alcuni atteggiamenti di Riccardo avrebbero infastidito la redazione, motivo per il quale potrebbe essere messo in panchina, complice anche la fine della sua storia con Ida Platano.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, tra i nomi in lizza come tronista spicca quello di Carola, nipote di Gemma Galgani.